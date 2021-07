Une femme offre le plus beau des cadeaux à une chatte errante qui a toujours eu une vie instable (vidéo)

Une semaine lui a été nécessaire pour s'installer et se détendre complètement. « C'est juste une âme douce qui avait besoin d'une famille aimante, je suis tellement reconnaissante de l'avoir ici, avec moi », a confié sa propriétaire au Dodo .

Anxieuse , la chatte au regard envoûtant a hésité avant de sortir et d'explorer les environs. Pour Deanna McCallum, l'expression de son adorable minois signifiait simplement qu'elle était choquée que tout cela soit pour elle. Après de nombreuses épreuves, Jolie pouvait enfin profiter du confort et de la chaleur d'un foyer.

Après un premier contact via Zoom, une plateforme dédiée aux visioconférences, l'Américaine a immédiatement décidé d' adopter le félin.

Deanna McCallum l'a découverte dans un refuge, dans lequel elle a séjourné un certain temps. « J'ai instantanément su qu'elle avait besoin d'une maison aimante », a-t-elle déclaré.