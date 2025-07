Une femme n’aimait pas les chats, puis ce chaton perdu est sorti d’un buisson pour changer sa vie

Keighley Eryn Card est originaire de Caroline du Nord (États-Unis). Elle est encore jeune, mais elle a vécu toute sa vie entourée de chiens. Aussi, elle n’a pas d’affection particulière pour les chats… Pourtant, le destin a choisi de la mettre face à l’un d’entre eux au moment où elle s’y attendait le moins. Alors qu’elle attendait son bus à la sortie de son travail, la jeune femme a soudainement entendu des miaulements persistants dans un buisson, non loin d’elle. Incapable d’apercevoir le minou à l’origine de ces cris, elle s’est donc baissée et s’est mise à miauler à son tour pour essayer de l’attirer. Une tactique certes originale, mais qui s’est avérée payante puisque le chaton est tout de suite sorti de sa cachette pour venir inspecter la bonne samaritaine.

© Keighley Eryn Card / Facebook

Un coup de pouce du destin

Ne sachant quoi faire dans un premier temps, Keighley a pensé qu’il était probablement mieux de s’en aller et de laisser le chaton à sa place, au cas où la mère comptait revenir bientôt. Elle est donc rentrée chez elle la boule au ventre, ne pouvant s’empêcher de se demander si rien ne lui était arrivé… “Je me souviens avoir pensé à lui ce soir-là, en espérant qu'il allait bien”, a-t-elle confié dans un entretien accordé à The Dodo.

Le lendemain, sa décision était prise : elle allait retourner à l’arrêt de bus pour s’assurer que le matou était toujours en vie ou qu’il avait retrouvé sa maman. Une fois sur place, le chaton, toujours seul, est directement venu voir la jeune femme. Elle a alors craqué et l’a ramené chez elle pour le mettre en sécurité.

© Keighley Eryn Card / Facebook

“Il a changé ma vision des chats”

Après l’avoir installé dans la salle de bain et l’avoir renommé Jasper, Keighley a doucement commencé à se faire à l’idée qu’elle allait officiellement devenir maman chat. Il faut dire que Jasper a tout mis en œuvre pour la convaincre. “Jasper a définitivement changé ma vision des chats (...). J’ai réalisé que je les adorais et qu’il me fallait juste trouver celui avec qui j’étais compatible”, a-t-elle conclu avec amour et tendresse. Aujourd’hui, Keighley et Jasper partagent leur quotidien entre moments de tendresse et de jeux pour le plus grand bonheur de chacun d’entre eux…