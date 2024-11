Le regard et les miaulements désespérés d'une chatte blessée après s'être faufilée dans le moteur d'une voiture finissent par attirer l'attention des secours

« Chaque vie compte », comme l’a si bien rappelé la page Facebook consacrée au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise en racontant un sauvetage félin récemment réalisé par ses sapeurs-pompiers. Des faits que rapporte également Actu Oise.

D’après le SDIS 60 et le média local, l’intervention des soldats du feu a eu lieu le matin du mercredi 30 octobre 2024 dans le secteur d’Attichy, commune située à peu près à mi-chemin entre Compiègne et Soissons (02).

Une chatte au pelage roux et blanc venait d’être repérée alors qu’elle était en grande difficulté ; elle s’était, en effet, retrouvée prise au piège sous le capot d’une voiture en stationnement. La minette était coincée dans un compartiment étroit et semblait souffrir d’une blessure. On pouvait clairement lire sa détresse et sa quête désespérée d’une main tendue dans son regard.



Après avoir évalué la situation, les sapeurs-pompiers de l’Oise se sont employés à désincarcérer l’animal. Leurs efforts ont payé, puisqu’ils sont finalement parvenus à libérer la chatte.

Ils l’ont aussitôt remise à ses propriétaires soulagés et reconnaissants, qui ont ainsi pu la réconforter et l’emmener chez le vétérinaire pour la faire examiner et soigner.



Ulma avait été découverte et sauvée par sa famille à l’âge de 3 semaines

La mère du maître de la féline a réagi à la publication Facebook du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise. Dans son commentaire, elle a révélé que la chatte s’appelait Ulma et que la famille l’avait adoptée un an plus tôt après l’avoir « retrouvée abandonnée dans [leur] jardin avec une patte cassée ». A l’époque, Ulma n’était encore qu’un tout jeune chaton de 3 semaines.

Elle a, par ailleurs, tenu à adresser « un énorme merci » aux sapeurs-pompiers pour l’avoir extraite du moteur de la voiture en toute sécurité.