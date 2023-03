Une femme fait preuve de persévérance pour gagner la confiance d’un chat farouche et méfiant (vidéo)

Andy errait dans les rues de Las Vegas (États-Unis) avant son arrivée chez Nikki Martinez, à la tête de My Foster Kittens. Dans sa nouvelle maison d’accueil, le félin s’est montré particulièrement hargneux envers sa bienfaitrice, mais cette dernière ne s’est pas laissée décourager pour autant. Elle a toujours su qu’une petite boule d’amour sommeillait en lui.

« Monsieur Andy me feulait et crachait dessus lorsque je suis venue le chercher, mais je me suis servie de son appât pour la nourriture pour tenter de l’amadouer », raconte Nikki à Love Meow. La bonne samaritaine était sûre que, dans le fond, Andy voulait juste se sentir aimé, et en sécurité.

Nikki a tout fait pour gagner sa confiance

Rapidement, la fondatrice de My Foster Kittens lui a préparé un véritable nid douillet pour l’aider à décompresser. Chaque fois qu’elle le nourrissait, elle tentait de lui donner quelques caresses ou de le prendre à bras. Andy tentait régulièrement de prendre la fuite, mais au fil du temps, il a eu du mal à résister à autant de tendresse.

En quelques jours, le félin a pris conscience qu’il était enfin entre de bonnes mains. Il a commencé à prendre goût aux câlins de sa bienfaitrice. Il se mettait souvent sur le dos pour qu’elle lui gratte le ventre. Le chat timide et hargneux avait complètement disparu !

Devenu aimant et confiant, Andy était prêt à démarrer la nouvelle aventure de sa vie : trouver son foyer éternel. Il n’a pas tardé à taper dans l’oeil de la famille de ses rêves, et y coule désormais des jours heureux aux côtés d'Ozzie, un chaton de 6 mois, ainsi que Bambi, une chienne de 9 ans.

Aujourd’hui, le félin s’est débarrassé de toutes ses craintes, et s’est intégré à merveille dans sa nouvelle maison. Il ne quitte plus les genoux de sa maman, et mène la vie dont il a toujours rêvé. « Je suis très contente pour lui », a conclu Nikki, avec émotion.