Une femelle Sphynx utilisée pour mettre au monde plus de 70 chatons prise en charge dans un état préoccupant

Une chatte Sphynx sénior a été placée en refuge après avoir passé toute sa vie à se reproduire chez un éleveur, ayant donné naissance à des dizaines de portées. Son fils a également été secouru. Les 2 chats sont malades et ont besoin de soins continus, mais ils sont maintenant entre de bonnes mains.

Une association basée à Blackpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre, a pris en charge 2 chats Sphynx dont une femelle utilisée pour la reproduction de manière intensive, rapportait Blackpool Gazette le lundi 25 avril.

Nim, 9 ans, se trouve désormais au refuge Fylde Coast Cats, tout comme sa mère Koko, âgée de 11 ans. Cette dernière aurait donné naissance à plus de 70 chatons chez son ancien propriétaire, un éleveur qui aurait ainsi empoché un total de 140 000 livres (170 000 euros) en les vendant au fil des ans.



« Nous pensons que Koko a été utilisé comme machine à se reproduire, indique à ce propos Kim Millard, la fondatrice de l’association. Elle a une grande poche et quand elle s'assied, la peau se replie sur ses pattes arrière ».

Les chances de leur trouver une nouvelle famille sont quasi nulles

Les 2 félins sont dans un état de santé préoccupant. Ils souffrent de calicivirose, une maladie virale grave et contagieuse, et d’insuffisance rénale. Nim avait les gencives qui saignaient et la langue trouée par un ulcère. Il a dû être opéré pour se voir retirer les dents.



« Visiblement, l'éleveur en a usé et abusé, poursuit Kim Millard. Nim en particulier est dans un état désastreux. Il est extrêmement maigre et ne peut pas vraiment manger à cause de la douleur dans sa bouche. Ils ont désespérément besoin d'attention tout le temps. Ils n'ont clairement pas eu une très belle vie. »

Fylde Coast Cats leur cherche une famille aimante, mais sa fondatrice est consciente que les chances d’en trouver une sont minces en raison des contraintes liées à leur santé. Le cas échéant, Nim et Koko restent les bienvenus au refuge, où ils sont heureux et peuvent y passer le restant de leur vie.

« Les Bouledogues Français du monde félin »

Kim Millard dit avoir rencontré et secouru de nombreux Sphynx ayant souffert de l’élevage et des personnes qui les adoptent sans se renseigner suffisamment à leur sujet. Les chats de cette race ont des besoins bien spécifiques, notamment en termes de soins de la peau et en ce qui concerne leur vulnérabilité face aux éléments (froid, soleil…).

« Les gens pensent que ce sont des choses intéressantes et les achètent, regrette la fondatrice du refuge. C'est un peu à la mode, mais ils nécessitent un travail acharné. Ils sont, en quelque sorte, les Bouledogues Français du monde félin. »