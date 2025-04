Une famille voulait sauver des chats et se laisse submerger par la situation avec 70 animaux dans un camping-car

Une famille américaine pensait bien faire en offrant un toit à des dizaines de chats dans le besoin. La situation a toutefois dégénéré après la pandémie de Covid. N’ayant plus les moyens de prendre soin des animaux et ayant perdu leur maison, les propriétaires se sont laissé déborder et ont été obligés de solliciter l’aide d’une association pour s’en sortir.