Plus de 70 chats livrés à eux-mêmes sauvés d’un logement insalubre dont les propriétaires avaient pris la fuite !

En Pennsylvanie, la police et l’équipe d’un refuge local ont porté secours à des dizaines de chats qui vivaient dans une maison visiblement abandonnée. Ils ont été soignés et sont désormais prêts à être adoptés.

Le mois dernier, 73 chats ont été sauvés d’une propriété où ils étaient livrés à eux-mêmes et vivaient au milieu de tas d’immondices, comme le rapporte le site Trib Live.

La maison en question est située à North Huntingdon, dans l’Etat de la Pennsylvanie. Lorsque les félins y ont été découverts, les lieux semblaient désertés. Pourtant, la lumière était allumée et le ventilateur de plafond fonctionnait, d’après Becky Morrow, responsable médicale et présidente de l’association Frankie’s Friends.

C’est cette dernière qui a pris les félins en charge dans son refuge de New Kensington. Les sols et les murs étaient jonchés de déjections et d’urine. Les bénévoles ont dû porter des masques en entrant, tant l’odeur était insupportable.

La majorité des chats sont des adultes, mais quelques chatons ont également été trouvés. 8 d’entre eux étaient, hélas, décédés. Par ailleurs, un chaton et un chat adulte très mal en point ont dû être euthanasiés peu après, malgré les efforts désespérés pour les soigner.

D’après les estimations de Becky Morrow, les chats vivaient là depuis au moins 3 ans.

Maigres et infestés de puces, ils ont reçu les soins nécessaires au refuge. Les animaux sont également très amicaux et sociables malgré le calvaire qu’ils avaient vécu. Ils sont désormais disponibles à l’adoption.

Pour sa part, la police de North Huntingdon et la Humane Society du comté de Westmoreland mènent une enquête afin d’identifier et localiser les anciens propriétaires des félins.