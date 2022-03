Une famille prend toujours le temps de rassurer son chat atteint de surdité et de troubles de la mémoire (vidéo)

Qatsby est sourde et a des problèmes de mémoire, mais cette chatte sénior peut compter sur la disponibilité et le soutien de ses propriétaires, qui sont toujours là pour la réconforter. Une vidéo touchante illustrant son quotidien a ému de nombreux internautes.

Elle mériterait qu’on l’appelle « Qatsby la Magnifique ». Sa famille aussi, d’ailleurs, tant cette dernière est bienveillante et attentionnée à son égard.

Cette chatte n’est plus tout jeune. Elle était déjà sourde quand ils l’avaient adoptée, mais ses troubles de la mémoire sont apparus plus récemment avec l’âge. Postée en novembre 2021 sur TikTok, une vidéo offre un aperçu des difficultés que cela lui pose au quotidien, mais aussi la gentillesse de ses maîtres qui accourent dès qu’elle a besoin de réconfort.

La séquence en question a généré des millions de vues et de « likes » sur le réseau social. Elle a, en effet, de quoi en émouvoir plus d’un.

Enregistrée par sa propriétaire, on y entend la chatte miauler bruyamment depuis une autre pièce de la maison, la cuisine en l’occurrence. Bien qu’étant chez elle, Qatsby a oublié ou se trouvait sa famille à ce moment-là et l’appelait à l’aide. Tout en continuant de filmer, sa maîtresse s’empresse de la rejoindre.

Lorsqu’il la voit enfin apparaître, le félin adopte un toute autre type de miaulement, exprimant davantage le soulagement et la joie de la retrouver. Alors qu’elle était quasiment immobile, la chatte s’est relevée dès qu’elle a vu et reconnu sa maîtresse.

A lire aussi : Un chat se lance à la rescousse de son ami félin coincé sous un canapé (vidéo)

La perte de mémoire touche de nombreux chats séniors

D’après sa famille, Qatsby a fréquemment besoin d’être rassurée de la sorte. Ses humains se tiennent toujours prêts à le faire et ne la laissent jamais seule longtemps.

Newsweek, qui rapporte ce récit, rappelle que les troubles de la mémoire affectent 55% des chats âgés entre 11 et 15 ans, et plus de 80% de ceux ayant plus de 16 ans.