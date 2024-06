Ils parcourent 700 kilomètres pour changer le destin d’une chienne née sans pattes avant et en quête d’amour (vidéo)

Laska fait partie de ces frêles créatures qu’on a irrésistiblement envie de protéger et d’aimer. Asseyez-vous confortablement, ouvrez le grand livre de son histoire et préparez votre cœur à la vague d’émotion sur le point de le submerger.

La Pinscher naine a vu le jour avec un handicap. Contrairement aux autres représentants de son espèce, Laska possède uniquement 2 pattes arrière. Une coquetterie de la nature qui a visiblement joué en sa défaveur auprès de sa première famille… Âgée de seulement quelques petits jours, elle a été abandonnée dans un carton devant un centre commercial suisse.

Amenée chez une vétérinaire, la minuscule boule de poils a frôlé l’euthanasie. « Au début, quand on me l’a amenée, j’ai cru devoir le faire, et puis… Je l’ai mise dans ma poche. Elle était si petite qu’elle rentrait dedans. Je me suis dit que je ne pouvais pas mettre un terme à sa vie », a déclaré la praticienne à l’association Agir pour la vie animale (AVA).

Après l’avoir gardée quelque temps, la bonne âme a finalement trouvé un foyer d’adoption pour sa protégée. Ce fut le début d’un nouveau chapitre important pour Laska.

© AVA

Une nouvelle maison et de nouveaux compagnons de vie

Toutefois, son bonheur a pris fin 6 ans plus tard. Contrainte de déménager à l’étranger et ne pouvant l’emmener avec elle, son adoptante a dû prendre la décision de s’en séparer. La vétérinaire, qui l’avait initialement sauvée, a contacté l’équipe d’AVA pour lui demander de la recueillir.

« Notre Président, le Dr vétérinaire Thierry Bedossa, et notre Directrice générale Elisa Gorins, sont prêts à aller chercher Laska en Suisse mercredi 8 mai, écrit l’association sur son site web, près de 700 km nous séparent, mais nous sommes déterminés à parcourir ce chemin pour donner à Laska une chance de vivre dans un environnement adapté à ses besoins, à la ferme-refuge AVA, en Normandie. »

Le 10 mai 2024, après un long périple en train et en voiture, Laska a rencontré ses nouveaux amis. Elle s’est vu offrir une seconde chance bien méritée !

© AVA

« C’est une véritable boule d’amour, toujours en quête de nos bras. Bien qu'elle commence doucement à s'habituer à la vie en collectivité, elle ressent encore fortement le manque de l'humain, déclare une porte-parole d’AVA, ayant vécu 6 ans avec la même personne, elle a du mal à se retrouver seule lorsque nous sommes occupés. Elle est très attachante et, surtout, extrêmement courageuse. »

Par le passé, la femelle Pinscher avait bénéficié d’un appareillage, qui n’a pas donné le succès escompté. « Nous recherchons activement des solutions pour faciliter son quotidien. Jean-François, notre responsable de la maintenance, est en train de lui confectionner un petit chariot, poursuit notre interlocutrice, de nombreux donateurs ont proposé leur aide pour fabriquer un moyen permettant à Laska de se déplacer plus facilement. Nous espérons pouvoir améliorer sa vie autant que possible. »

© AVA

Bien installée et chouchoutée comme une petite princesse, Laska coule désormais des jours heureux à la ferme-refuge d’AVA. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur au sein de cette grande famille dévouée !