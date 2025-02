En s’arrêtant pour aider une automobiliste à l’arrêt, des policiers n’imaginaient pas qu’ils sauveraient une vie

Un véhicule à l’arrêt a attiré l’attention de 2 policiers en patrouille. Ceux-ci ont pensé que la conductrice était en panne et sont allés lui prêter main forte. En réalité, ce n’était pas la femme qui avait besoin d’aide, mais une petite boule de poils logée dans le passage de boue de la voiture.

Le sergent Weaver et le capitaine Daniels travaillent en tant que policiers pour le Département New Bern, en Caroline du Nord (États-Unis). Ils sont emmenés à patrouiller en voiture et c’est dans le cadre de l’une de ces missions qu’ils ont aidé une conductrice à sauver la vie d’un chaton en détresse.

Les policiers n’ont pas reçu d’appel à l’aide, mais sont tombés par hasard sur une scène de sauvetage. Une voiture était à l’arrêt sur le bas-côté et la conductrice était sortie de la voiture. Elle s'affairait au niveau du passage de roue de son véhicule, comme l’a mentionné Cole & Marmalade.

City of New Bern, NC Police Department / Facebook

Une aide appréciée

Weaver et Daniels sont arrivés à sa hauteur et ont pensé qu’elle était en panne. Ils ont alors décidé de se stationner pour lui venir en aide. Pensant qu’ils s’occuperaient d’un problème mécanique, ils ont été surpris de constater qu’il n’en était rien. Si la dame était si préoccupée, c’était parce qu’un chaton s’était retrouvé coincé dans sa carrosserie. Il s’était suspendu à l’aide de ses petites pattes pour éviter de toucher la roue lorsque la conductrice avançait.

Quand celle-ci a remarqué que quelque chose n’allait pas, elle a examiné la voiture et a trouvé l’animal. Toutefois, elle ne parvenait pas à l’atteindre, alors les policiers ont pris les devants. Avec délicatesse, ils ont réussi à extraire le chaton de la cavité et l’ont gardé dans leurs bras afin qu’il ne s’échappe pas.

La prochaine étape consistait à le ramener dans un refuge pour qu’il se fasse examiner : « Le chaton se porte bien. Il a été emmené au refuge pour un traitement royal et pour trouver sa maison pour toujours ! », partageait le commissariat des 2 hommes sur Facebook.

La boule de poils se trouve entre de bonnes mains et oubliera vite sa mésaventure au sein d’un foyer aimant !