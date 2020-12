Une famille filme la relation unique entre un chat et une loutre qui ne peuvent s'endormir que s'ils sont ensemble (Vidéo)

Vivant avec leur propriétaire au Japon, un jeune et une loutre sont devenus d’inséparables amis. Ils ne font pas que jouer ensemble. Ils adorent aussi dormir côte à côte. Une amitié et un attachement hors du commun que leur maître fait découvrir sous toutes ses facettes en publiant des vidéos sur YouTube.

Un chat peut se lier d’amitié avec un congénère, un humain, un chien, mais aussi des représentants d’autres espèces, parfois de manière totalement surprenante. On se souvient, par exemple, de cette relation incroyable qui lie un félin appelé Morris à un cheval répondant au nom de Champ, en Australie. Ce dernier l’emmène tous les matins sur son dos pour une balade autour de la ferme où ils vivent.

Encore plus étonnante est cette véritable idylle que vivent un chaton et une loutre. Sous le regard bienveillant de leur propriétaire, un Japonais qui se fait appeler Mako sur sa chaîne YouTube, Mochi, jeune chat au pelage roux, et son ami mustélidé nommé Sakura passent leurs journées à jouer ensemble et à s’échanger les manifestations de tendresse.

L’une des vidéos filmées par leur maître et publiées en juillet dernier, montre à quel point ces 2 animaux, qui semblent pourtant venir de 2 univers très différents, sont complices. On y voit Mochi et Sakura blottis l’un contre l’autre et recevoir les caresses de Mako, jusqu’à s’endormir paisiblement, comme le rapporte Shareably.

Une séquence qui dure moins de 4 minutes et qui est un pur moment de bonheur et d’affection, apportant de la bonne humeur à toute personne qui la visionne. Il n’y a donc rien d’étonnant à constater qu’elle totalise près de 8 millions de vues sur YouTube.