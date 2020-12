Meilleurs amis depuis 7 ans, ce chat et ce cheval partagent une routine quotidienne adorable ! (Vidéo)

Parmi toutes les histoires d’amitiés entre animaux d’espèces différentes, celle qui lie Morris le chat et Champ le cheval est, sans aucun doute, l’une des plus amusantes et des plus attendrissantes. Leur petit rituel quotidien est tout aussi adorable.

Ils n’ont pas du tout la même taille et n’appartiennent d’ailleurs même pas à la même espèce animale. Pourtant, Morris et Champ s’adorent et sont inséparables, comme le raconte Animal Channel.

Leur belle amitié avait commencé il y a quelques années. Jennifer Boyle, qui vit dans un ranch en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, avait déjà Champ le cheval.

Un jour, elle a voulu adopter un chat dans un refuge. C’est là qu’elle a fait connaissance avec Morris, félin au beau pelage noir et aux magnifiques yeux verts. Mais plus que son aspect, c’est surtout sa personnalité douce et amicale qui l’a conquise.

Jennifer Boyle n’était d’ailleurs pas la seule à avoir été séduite par Morris. Lorsque le chat est arrivé à la maison pour la première fois, Champ, poussé par sa curiosité, est venu le voir. L’entente a été instantanée entre l’équidé et le nouveau membre de la famille.

Petit à petit, le chat a pris l’habitude de grimper sur le dos du cheval, qui n’y voyait aucun inconvénient. Champ s’est même mis à le promener dans son enclos. Depuis, c’est devenu leur routine quotidienne.

Un joyeux rituel qui a lieu tous les matins, très tôt. Morris saute sur la clôture et attend Champ. Jennifer Boyle appelle d’ailleurs cela « l’arrêt de bus ». Quand le cheval arrive, ils se disent bonjour en se frottant les têtes l’une contre l’autre, puis Morris s’installe sur le dos de son compère, qui lui fait faire un petit tour.

