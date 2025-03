Ce Bengal mécontent de voir sa propriétaire démonter son arbre à chat décide de s'interposer à sa façon (vidéo)

Bandito assistait, incrédule et scandalisé, au démontage de son arbre à chat adoré. Ce Bengal ignorait qu’il n’allait en être séparé que temporairement et qu’il allait le récupérer une fois le déménagement terminé. Il a clairement manifesté son désaccord.

L’arbre à chat fait partie des accessoires incontournables quand on a un ou plusieurs amis félins. Il l’est encore plus pour un Bengal, chat qui a besoin de rester actif et de disposer d’endroits en hauteur pour se reposer et observer ce qui se passe autour de lui.

Il n’est donc pas étonnant de voir à quel point Bandito, qui est justement un Bengal, est attaché au sien. Lorsqu’il a cru qu’il était sur le point d’en être privé récemment, il s’est mis dans tous ses états et a tout essayé pour dissuader sa propriétaire de le désassembler.



@yagirlcyn / TikTok

En fait, sa famille était en train de déménager à ce moment-là. Sa maîtresse devait démonter l’arbre à chat pour pouvoir le transporter facilement. La structure allait être remontée dans la nouvelle maison, mais Bandito n’en avait évidemment pas la moindre idée.

Tout ce que ce matou voyait, c’était que son arbre à chat, si cher à son cœur, était en train de disparaître morceau par morceau, et il n’avait pas l’intention d’assister à ce triste spectacle en restant les pattes croisées.

C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée le samedi 15 février 2025 sur le compte TikTok de sa propriétaire « @yagirlcyn » et relayée par Parade Pets :

Désespéré et ne comprenant pas pourquoi on s’en prenait ainsi à son arbre, il s’y est agrippé de toutes ses forces et a systématiquement repoussé la main de son humaine qui essayait de l’en éloigner.

Il en aura un tout neuf

Dans la légende accompagnant la vidéo, qui a généré plus de 700 000 vues à ce jour, « @yagirlcyn » confie se « sentir tellement mal » pour son chat et promet qu’elle le lui en offrira un tout neuf.

La scène a attendri de nombreux internautes. Parmi ceux qui ont commenté, Emma a relevé « la façon dont il le serre dans ses pattes pour le protéger à la fin ». Andy Lynn raconte, pour sa part, avoir « enfermé les chats dans [sa] chambre quand [elle a] démonté l'arbre à chat lors du déménagement précisément pour éviter cette situation ». Quant à Brittany Applegate, elle dit que dans son cas, le démontage n’était même pas envisageable. « J'ai obligé mon mari à transporter le nôtre entièrement intact sur la remorque avec tous les autres gros meubles », indique-t-elle.