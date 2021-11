Une chatte malade et abandonnée sur le toit d'un immeuble surmonte les épreuves avec courage

Gloria a été abandonnée sur le toit d'un immeuble, dans le sud du Bronx (États-Unis). La chatte, malade, a été secourue par la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA), et entame un nouveau chapitre de sa vie.

Le personnel de l'ASPCA, à New York, a été contacté au sujet d'une chatte coincée sur le toit d'un immeuble. D'après les informations fournies, le félin aurait été abandonné par le partenaire de son défunt propriétaire. Lorsque les secouristes sont arrivés sur les lieux pour lui porter secours, ils ont découvert une scène à briser le cœur.

La chatte, en détresse extrême, était recroquevillée dans un coin en plein soleil. Elle ne pouvait profiter ni d'un peu d'ombre ni d'eau. Des locataires avaient tenté de l'attirer avec de la nourriture avant l'arrivée des sauveteurs, en vain.

© ASPCA

Un chemin semé d'embûches

Les membres de l'ASPCA ont installé un piège près du rebord de l'immeuble, mais l'animal n'a pas bougé. Finalement, la décision a été prise de la sauver quoi qu'il arrive, en raison du grave danger dans lequel elle se trouvait.

L'équipe a été surprise de pouvoir s'approcher d'elle aussi facilement, et de la récupérer afin de la mettre dans une cage de transport, rapporte Bronx Times. Nommée Gloria, elle était enfin en sécurité.

La jeune chatte, âgée d'un an environ, a été examinée par un vétérinaire. Le praticien l'a traitée contre la giardiose, une maladie causée par un parasite intestinal provoquant des diarrhées. Malheureusement, Gloria a été testée positive à la leucose féline, une maladie infectieuse pouvant affaiblir le système immunitaire de son hôte. Toutefois, Gloria ne présentait aucun symptôme particulier.

« Notre équipe était préparée à tout ce dont elle avait besoin sur le plan médical et comportemental. Nous avons été agréablement surpris de voir à quel point elle était douce et facile à manipuler lors de son examen médical », a déclaré un membre du personnel. « Tout au long de sa convalescence, elle est restée très douce et enjouée, et est devenue une favorite du personnel ! »

© ASPCA

A lire aussi : Un chaton errant recueilli par des bénévoles découvre l'amitié pour la première fois de sa vie grâce à un chien

Une survivante

Pour la petite anecdote, la chatte a reçu le prénom de la chanteuse Gloria Gaynor, connue pour sa chanson I Will Survive (« Je survivrai »). Malgré les nombreux défis auxquels Gloria a été confrontée au cours de sa vie, elle a prouvé qu'elle survivrait en effet.

Et ce n'est pas tout... L'animal a été adopté ! Gloria s'épanouit désormais dans sa nouvelle maison aux côtés de sa nouvelle famille.