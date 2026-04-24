Une étude scientifique révèle le secret du ronronnement de sollicitation des chats pour réclamer à manger

Votre petit compagnon aux pattes de velours vous a-t-il déjà réveillé tôt le matin par un ronronnement insistant ? Ce son doux et rassurant, souvent associé au bien-être, peut parfois exprimer un message bien différent. Il y aurait une véritable technique de communication, voire une forme subtile de « manipulation » affective derrière ce tendre ronronnement. Une étude scientifique met en lumière ce phénomène : certains chats seraient capables de modifier leur ronronnement pour attirer plus efficacement notre attention… et surtout obtenir de la nourriture.

Des chercheurs ont voulu comprendre si nos compagnons félins utilisent leur ronronnement de manière spécifique pour communiquer avec nous autres humains, notamment dans un contexte de demande de nourriture. L’objectif de l’étude « The cry embedded within the purr* » était de déterminer si ce type de vocalisation possède des caractéristiques distinctes et si celles-ci influencent réellement notre perception.

Pour cela, les scientifiques ont enregistré les ronronnements de 10 chats dans 2 situations différentes :

Lorsqu’ils étaient calmes et détendus (ronronnement « classique »).

Lorsqu’ils cherchaient activement à obtenir de la nourriture (ronronnement de « sollicitation »).

Les enregistrements ont ensuite été diffusés à 50 participants humains, dont certains avaient des fidèles compagnons aux longues moustaches à la maison et d’autres non. Les volontaires devaient évaluer les sons selon 2 critères principaux : leur caractère urgent et leur caractère agréable.

En parallèle, les chercheurs ont analysé les propriétés acoustiques des ronronnements afin d’identifier les éléments qui pourraient expliquer ces différences de perception.

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Un pic de fréquence élevé dans le ronronnement de sollicitation

Résultat ? Les participants ont systématiquement jugé les ronronnements de sollicitation comme plus urgents et moins agréables que les ronronnements classiques. Mais ce qui rend ces résultats encore plus intéressants, c’est la découverte d’un élément sonore spécifique caché dans ces vocalises. Les scientifiques ont effectivement identifié la présence d’un pic de fréquence élevée (entre 220 et 520 Hz), comparable à un petit cri ou à un miaulement.

Ainsi, le ronronnement de sollicitation n’est pas un simple ronronnement. Il contient une sorte de petit « plainte ». Ce composant acoustique rappelle fortement le cri d’un nourrisson humain, un détail qui est loin d’être anodin ! Pourquoi ? Parce que les humains sont biologiquement programmés pour réagir à ce type de signal, souvent associé à une demande de soin ou à une détresse.

Pour confirmer leur hypothèse, les scientifiques ont modifié les enregistrements en supprimant uniquement cette composante aiguë. Les sons étaient alors immédiatement perçus comme moins urgents par les participants.

Enfin, cette étude montre que les personnes ayant déjà vécu avec des chats sont encore plus sensibles à ces signaux, ce qui suggère un apprentissage progressif de ce « langage félin » !

Une forme d’adaptation ?

Ce test apporte un éclairage passionnant sur la relation entre les humains et les chats. Les résultats prouvent que nos petits félins sont de fins communicateurs, capables d’adapter leurs signaux pour influencer notre comportement.

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Le ronronnement de sollicitation illustre parfaitement une forme d’adaptation inter-espèces. En effet, nos moustachus adorés exploitent une sensibilité profondément ancrée chez les mammifères, celle de répondre aux signaux évoquant un bébé.

Bien sûr, les chats ne manipulent pas au sens négatif du terme. Ils communiquent simplement avec les outils qui fonctionnent le mieux avec nous. Cela nous invite à être plus attentifs à leurs besoins !

*« The cry embedded within the purr », Karen McComb, Anna M. Taylor, Christian Wilson, Benjamin D. Charlton, Current Biology, Volume 19, article n°13, 14 juillet 2009.