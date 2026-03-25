Un chat qui ronronne est toujours heureux : mythe ou réalité ?

Nous avons tous en tête l’image d’un chat confortablement allongé sur son humain préféré, et qui ronronne de bonheur. Mais les ronronnements sont-ils exclusifs au plaisir ? Des études vétérinaires démontrent que ces vocalises sont des signaux complexes, et non pas un simple signe de bien-être. Alors si votre doux compagnon aux pattes de velours émet des ronrons, observez attentivement son état général. Notre rédaction vous explique.

Les représentants de la gent féline savent se faire comprendre ! Ils s’expriment à travers de nombreuses postures et vocalises, comme les ronronnements. Ces derniers sont utilisés pour communiquer avec leurs congénères, mais également avec les humains.

Souvent, ces sons émis par les chats sont perçus comme des démonstrations de plaisir. Quelques doux ronrons, les yeux mi-clos, la respiration légère, le corps détendu… Dans cette situation, l’animal exprime clairement le bonheur qu’il ressent. Parfois, les ronronnements sont toutefois émis dans des circonstances beaucoup moins plaisantes.

Le ronronnement : un calmant contre le stress et la douleur ?

Un article publié récemment dans la revue Animals1 démontre que le ronronnement apparaît aussi chez les petits félins malades ou stressés. Dans le cadre de cette étude scientifique, les chercheurs ont analysé 582 chats en consultation vétérinaire, dont 8,8 % d’entre eux ronronnaient pendant l’examen. Les patients malades ou âgés ronronnaient plus souvent que les jeunes en bonne santé.

Ainsi, votre compagnon aux longues moustaches peut émettre ces sons, lorsqu’il est confronté à une situation stressante ou se sent anxieux afin de se calmer. Cela peut se produire lors d’une visite vétérinaire, d’un transport, d’une rencontre avec un autre animal ou d’une maladie. Le ronronnement agit alors comme un calmant naturel. Dans d'autres cas, les ronrons sont liés à la douleur.

Pour comprendre ce qu’il ressent et l’aider, il est essentiel de décrypter l’ensemble de son corps. Si votre matou ronronnant se cache, se montre agressif, n’est plus actif, évite le moindre contact, boite ou perd l’appétit, cela peut indiquer une douleur, voire un mal être, qui nécessite un accompagnement efficace et une prise en charge vétérinaire.

Ronronner pour communiquer un besoin précis

En plus d’être associé au bien-être du chat dans des moments de confort ou, au contraire, d’exprimer un sentiment pénible, le ronronnement joue un rôle social important. Il utilise ce son pour renforcer les liens sociaux. Votre boule de poils peut donc ronronner lorsqu’elle se frotte contre vous, cherche votre attention ou apprécie votre retour après une séparation prolongée.

Le saviez-vous ? Cette fonction est présente très tôt chez les chatons, qui ronronnent pendant la tétée pour guider leur maman et signaler que « tout va bien ». Cela favorise l’attachement et les soins maternels. En effet, une étude2 explique que « les vocalisations constituent un stimulus par lequel les chatons influencent le comportement de leur mère ».

Mais ce n’est pas tout ! Le ronronnement connaît un autre usage : la sollicitation alimentaire. La façon de ronronner de votre chat peut devenir plus pressante ou intense pour attirer votre attention et être nourri. Les chats ont appris que ce type de ronronnement déclenche une réponse humaine, souvent positive, et augmente les chances qu’on remplisse leur gamelle ou qu’on les serve plus rapidement. Malignes ces petites boules de poils, n’est-ce pas ?

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En résumé, le ronronnement du chat est un langage complexe. Plaisir, apaisement, demande spécifique… Il convient d’observer l’ensemble du comportement de votre petit félin pour comprendre ce qu’il exprime réellement et répondre au mieux à ses besoins.

1 « A New, Easy-to-Learn, Fear-Free Method to Stop Purring During Cardiac Auscultation in Cats », Tessa Vliegenthart & Viktor Szatmári, Animals, 15(2), 236, 2025.

2 « Effect of kitten vocalizations on maternal behavior », Haskins, R., Journal of Comparative and Physiological Psychology, 91(4), 830–838, 1977.