Une étude scientifique recommande les puzzles alimentaires pour la santé mentale des chats

Et si la simple gamelle de votre compagnon aux pattes de velours était remplacée par un jeu ? Selon une étude scientifique publiée dans le « Journal of Feline Medicine and Surgery », les chats devant résoudre des petits défis pour accéder à leur nourriture bénéficient non seulement d’une meilleure condition physique, mais aussi d’un meilleur équilibre émotionnel. Les accessoires comme les puzzles alimentaires et les gamelles intelligentes peuvent contribuer à réduire l’obésité, le stress et même certains comportements d’agressivité chez nos amis félins.

Publiée en 2016 par une équipe de spécialistes du comportement félin et de la médecine vétérinaire, l'étude intitulée « Food puzzles for cats: Feeding for physical and emotional wellbeing* » s'est intéressée aux effets des distributeurs de nourriture ludiques sur la santé des chats. Les chercheurs sont partis du constat que la plupart des matous vivant exclusivement en intérieur obtiennent leur repas sans effort, alors que leurs ancêtres sauvages devaient consacrer une grande partie de leur temps à chasser.

Cette différence de mode de vie n'est pas sans conséquence. Les petits félins d’intérieur sont davantage exposés au surpoids, au diabète, aux troubles urinaires et à divers troubles comportementaux liés à l’ennui ou au manque de stimulations.

Pour évaluer l’intérêt des puzzles alimentaires, les auteurs de cette étude ont analysé les données scientifiques disponibles et compilé de nombreux cas observés dans leurs pratiques vétérinaires et comportementales. Les équipements étudiés ont des modèles variés : balles distributrices, tubes percés, plateaux compartimentés, jouets à manipuler pour faire sortir les croquettes, etc. L’objectif était toujours le même, c’est-à-dire obliger l’animal à réfléchir, explorer et bouger pour obtenir l’aliment.

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Laisser le chat exprimer des comportements naturels

Chez plusieurs chats en surpoids, l’utilisation de gamelles intelligentes a été associée à une perte de poids significative sur plusieurs mois, selon les résultats de cette étude. Certains matous ont perdu plus de 10 % de leur masse corporelle sans autre changement majeur dans leur alimentation. Les chercheurs ont également observé une amélioration de la mobilité chez certains félins obèses ou âgés.

De plus, ils décrivent une diminution de nombreux comportements gênants. Des chats qui réclamaient constamment à manger, réveillaient leurs propriétaires la nuit ou volaient de la nourriture, ont vu ces comportements s'atténuer après l'introduction de puzzles alimentaires. Plus impressionnant encore, plusieurs cas d'agressivité ont montré une nette amélioration. Qu'il s'agisse d'agressivité envers les humains ou entre félins vivant sous le même toit, les accessoires ludiques ont contribué à réduire les tensions. Dans certains cas, les comportements agressifs liés à la frustration alimentaire ont même disparu progressivement. Les scientifiques rapportent aussi une baisse de l’anxiété, de la peur et du stress.

Selon eux, ces effets s’expliquent par le fait que les puzzles alimentaires permettent aux chats d’exprimer des comportements naturels de recherche et d’acquisition de nourriture, ce qui enrichit leur environnement quotidien et réduit la frustration.

Un outil de bien-être

Cette étude renforce l'idée que nourrir un chat ne consiste pas uniquement à remplir sa gamelle. Pour les chercheurs, l'alimentation peut devenir un véritable outil de bien-être physique et mental. Les gamelles intelligentes stimulent l'activité physique, mobilisent les capacités cognitives de l'animal et reproduisent en partie les défis qu'il rencontrerait dans la nature.

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Autre avantage ? Ces accessoires ludiques sont accessibles à tous. Certains modèles sont vendus dans le commerce, mais il est également possible de fabriquer facilement un puzzle alimentaire à la maison ! Les scientifiques soulignent d'ailleurs que la plupart des félins apprennent rapidement à les utiliser lorsque la difficulté est adaptée à leur niveau.

En encourageant votre compagnon aux longues moustaches à faire travailler ses méninges pour obtenir sa nourriture, vous pouvez contribuer à limiter les risques d’obésité et certains comportements agressifs, mais aussi lui offrir une vie plus proche de ses instincts naturels !

*« Food puzzles for cats: Feeding for physical and emotional wellbeing », Leticia MS Dantas & al, Journal of Feline Medicine and Surgery, volume 18, article 9, p.723-732, septembre 2016.