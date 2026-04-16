Une étude révèle que les chats imitent la personnalité de leur propriétaire

Et si votre chat vous ressemblait beaucoup plus que vous ne le pensez ? Une étude scientifique menée par l’Université de Lincoln (Angleterre) et publiée dans la revue PLOS One* éclaire ce lien fascinant qui nous unit à nos petits compagnons aux pattes de velours.

Et si nos chats étaient le reflet silencieux de ce que nous sommes ?

À travers l’étude « Owner personality and the wellbeing of their cats share parallels with the parent-child relationship », des chercheurs britanniques ont voulu explorer une idée encore peu étudiée chez nos petits moustachus préférés : l’influence de la personnalité du propriétaire sur leur comportement et leur bien-être. Si ce phénomène est déjà bien documenté chez les chiens, il restait à savoir si les chats, souvent perçus comme plus indépendants, étaient eux aussi sensibles à ce type d’influence émotionnelle.

L’objectif de cette enquête était donc de déterminer si des traits comme le stress, l’extraversion ou encore la stabilité émotionnelle de l’adoptant pouvaient se refléter dans l’attitude et les habitudes de vie de nos félins.

Pour ce faire, les scientifiques ont analysé les réponses de plus 3 000 propriétaires de chats, qui ont rempli des questionnaires détaillés portant sur leur propre personnalité et le comportement de leur animal. Les questions abordaient de nombreux aspects, comme le niveau d’activité du matou, ses habitudes alimentaires, ses comportements agressifs ou encore ses signes de stress et de bien-être. Cette approche a permis d’établir des corrélations fines entre les profils humains et félins.

Des résultats qui donnent à réfléchir sur notre relation aux chats

Conclusion ? L’étude révèle que certains traits de personnalité des propriétaires semblent effectivement influencer le comportement de leur chat. Par exemple, les personnes très stressées ou anxieuses ont tendance à avoir des félins présentant davantage de troubles comportementaux ou liés au stress (agressivité, peur excessive…). À l’inverse, les propriétaires plus extravertis et détendus vivent souvent avec des boules de poils plus actives, curieuses et sociables.

Mais les chercheurs ont relevé un autre point marquant. En effet, les adoptants organisés et consciencieux offrent généralement un environnement plus structuré, ce qui se traduit par des chats en meilleure santé. Le cadre de vie, les routines et la manière d’interagir avec son animal jouent un rôle clé !

Un nouveau regard sur nos chats

L’étude réalisée par l’Université de Lincoln nous invite ainsi à poser un regard nouveau sur notre relation avec nos compagnons aux longues moustaches. Ces derniers vivent pleinement avec nous, en absorbant une partie de notre quotidien émotionnel.

Pour les amoureux de la gent féline, c’est une opportunité de renforcer ce lien. Prendre soin de soi, gérer son stress, instaurer un environnement apaisant… Tout cela ne bénéficie pas seulement à l’humain, mais aussi à nos amis à 4 pattes. Un foyer serein est souvent le meilleur cadeau que l’on puisse offrir à son chat !

A lire aussi : Adoptée avec des points de suture à la place des yeux, cette chatte noire surprend tout le monde par sa capacité d'adaptation (vidéo)

De plus, les résultats soulignent l’importance d’une approche bienveillante et attentive envers nos chats. Plutôt que de voir certains comportements comme des « défauts », ils peuvent être perçus comme des signaux parfois liés à notre propre état émotionnel.

* « Owner personality and the wellbeing of their cats share parallels with the parent-child relationship », Lauren R. Finka, Joanna Ward, Mark J. Farnworth, Daniel S. Mills, 5 février 2019, PLOS One.