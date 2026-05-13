Une étude prouve que votre chat préfère votre compagnie à la nourriture

Les chats sont-ils si indépendants que cela et uniquement motivés par la nourriture ? De nombreuses personnes pensent encore qu’un petit félin vient vers l’humain dans le seul but d’obtenir à manger. Pourtant, une étude scientifique intitulée « Social interaction, food, scent or toys? A formal assessment of domestic pet and shelter cat preferences* » remet en question cette idée reçue.

Qu’est-ce qu’un chat préfère réellement entre l’interaction humaine, la nourriture, les jouets ou les odeurs ? C’est une question à laquelle des chercheurs de l’Université d’État de l’Oregon ont essayé de répondre. À travers une étude scientifique, publiée dans la revue Behavioural Processes, ils ont voulu comprendre les motivations profondes de nos compagnons aux pattes de velours, qu’ils vivent dans un foyer classique ou dans un refuge. L’objectif était également de mieux cerner leur comportement afin d’améliorer leur bien-être, ainsi que leurs capacités d’apprentissage.

L’étude a été menée sur 50 chats adultes (25 vivant chez des particuliers et 25 pensionnaires de refuges). Pour déterminer les stimulations qui étaient les plus attractives pour eux, les chercheurs ont utilisé une technique appelée « free operant preference assessment ». Les matous avaient libre accès à plusieurs types de stimuli et les scientifiques ont observé avec lesquels ils passaient le plus de temps :

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Les interactions sociales avec les humains.

La nourriture.

Les jouets.

Les odeurs (herbe à chat ou certains parfums).

Plusieurs variantes ont été proposées dans chacune de ces catégories. Par exemple, l’animal pouvait recevoir des caresses, de l’attention verbale ou encore une séance de jeu avec une personne. Différents jouets ont aussi été testés pour évaluer l’intérêt réel du chat.

Les scientifiques ont d’abord observé quelles options étaient préférées dans chaque catégorie. Ils ont ensuite mis en concurrence les éléments favoris de chaque groupe afin de déterminer la préférence globale de chaque boule de poils.

La plupart des chats ont préféré les interactions avec les humains

Contrairement au cliché du chat uniquement intéressé par la nourriture, la majorité des matous testés ont montré une préférence pour l’interaction sociale avec les personnes. Environ la moitié d’entre eux ont choisi en priorité le contact humain plutôt que les jouets, les odeurs ou la nourriture, laquelle arrivait en seconde position.

Autre point important ? Les scientifiques n’ont pas remarqué de différence majeure entre les félins de refuge et ceux vivant en famille. Même les chats de refuge, souvent perçus comme plus stressés ou plus indépendants, semblaient fortement attirés par les interactions humaines positives.

Cette étude montre également que chaque matou a des préférences individuelles très marquées. En effet, certains étaient particulièrement motivés par la nourriture, alors que d’autres recherchaient surtout l’attention humaine ou certains types de jeux. Les chercheurs insistent donc sur le fait qu’il n’existe pas un seul « profil » de chat universel.

Mieux comprendre les chats pour mieux assurer leur bien-être

Les résultats de cette étude contribuent à déconstruire le mythe du chat « froid » et « antisocial ». Au contraire, de nombreux félins accordent une grande valeur au lien humain et recherchent activement les interactions sociales.

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Cela change aussi notre manière d’envisager leur bien-être. Dans les refuges, par exemple, offrir davantage d’interactions humaines pourrait améliorer la qualité de vie des animaux et réduire leur stress. De plus, les chercheurs expliquent qu’il faut adapter les jeux, les soins et l’apprentissage en fonction de ce que chaque matou aime vraiment.

Leur comportement dépend de leur personnalité, de leur histoire et de leurs expériences. Comprendre cela permet de créer une relation plus équilibrée, respectueuse et enrichissante avec eux au quotidien !

* « Social interaction, food, scent or toys? A formal assessment of domestic pet and shelter cat preferences », Kristyn R. Vitale Shreve, Lindsay R. Mehrkam, Monique A.R. Udell, volume 141, p. 322-328, août 2017.