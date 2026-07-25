Une étude prouve que caresser un chat malade l'aide physiquement à guérir plus vite

Une caresse peut-elle vraiment faire du bien à un chat ? C'est la question à laquelle des chercheurs australiens ont tenté de répondre. Leurs travaux ont ainsi montré que ces moments de douceur ne se limiteraient pas au réconfort : ils pourraient aussi aider les petits félins stressés à mieux gérer certains soucis de santé.

Et si quelques minutes de caresses et de paroles apaisantes suffisaient à transformer le quotidien d'un chat stressé ? C'est l'hypothèse qu'ont voulu tester des chercheurs australiens sur des petits félins confrontés à une situation particulièrement anxiogène : la vie en refuge.

Comment tester le pouvoir des caresses sur les chats anxieux ?

Arriver dans un refuge est souvent un grand bouleversement pour un chat : nouveaux bruits, nouvelles odeurs, personnes inconnues… De quoi générer beaucoup de stress chez certains minous ! Pour comprendre si quelques instants de douceur pouvaient réellement faire la différence, l'équipe de Nadine Gourkow a suivi 139 chats anxieux répartis en 2 groupes.

Pendant 10 jours, certains minous ont bénéficié de séances de gentling (ou « apprivoisement »), une approche basée sur des caresses, des paroles douces et des interactions positives adaptées au niveau de confiance de chaque animal. Leur humeur a ensuite été observée au quotidien pour voir si ces petits moments de bienveillance pouvaient les aider à retrouver davantage de sérénité.

🐾 Comment caresser mon chat stressé ? 💪 Le stress affaiblit-il vraiment l'immunité ? 📖 Autres histoires sur le bien-être félin Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Des chats plus sereins et en meilleure santé

Les résultats de cette étude publiés dans Preventive Veterinary Medicine* ont dépassé les espérances des chercheurs. Ceux-ci ont en effet montré que la douceur peut avoir des effets bien plus larges qu’un simple moment agréable pour les chats. Le gentling a permis aux félins concernés de présenter moins de signes d’anxiété et de frustration. En favorisant un état émotionnel plus serein, ces séances ont également contribué à réduire l’impact du stress, en limitant notamment l’augmentation du taux de cortisol, une hormone souvent associée aux situations stressantes.

Mais les bénéfices observés ne s’arrêtent pas là. Les chercheurs ont en effet constaté chez les chats ayant reçu ce traitement de douceur une augmentation de certains marqueurs liés aux défenses de l’organisme, notamment les immunoglobulines sécrétoires. Ces résultats suggèrent donc un effet positif sur leur immunité cellulaire et leur capacité à mieux faire face aux agressions extérieures. Les chats ayant bénéficié du gentling ont également été moins nombreux à développer des maladies respiratoires félines, fréquentes dans les environnements collectifs comme les refuges.

Cette étude apporte donc un nouvel éclairage sur l’importance du bien-être animal : prendre le temps de rassurer un chat stressé ne relève pas seulement de la gentillesse, mais pourrait aussi participer activement à sa santé et à sa capacité à s’adapter à son nouvel environnement. Une petite dose de douceur qui pourrait faire une grande différence…

* N. Gourkow, et al., « Effect of gentle stroking and vocalization on behaviour, mucosal immunity and upper respiratory disease in anxious shelter cats », Preventive Veterinary Medicine, Volume 117, Issue 1, 1 November 2014, p.266-275.