Une étude cartographie les zones exactes où les chats détestent être caressés

On croit souvent bien faire en caressant un chat, mais est-ce vraiment agréable pour lui ? Une étude britannique s’est justement intéressée à ses réactions selon les zones touchées et la personne qui le caresse. Et les résultats ne sont pas forcément ceux qu’on imagine…

Chez les chats, nos caresses sont souvent perçues comme une marque d’affection et de confiance. Mais attention : ce n’est pas parce que votre petit moustachu adore les gratouilles sous le menton qu’il apprécie forcément qu’on le touche partout ! Pour mieux comprendre les préférences de nos félins, une étude menée par l’université de Lincoln et publiée dans Applied Animal Behaviour Science* s’est penchée sur une question toute simple : quelles sont les zones que les chats aiment vraiment qu’on caresse ?

Une expérience pour mieux caresser nos chats

Pour mieux comprendre la relation entre nos boules de poils et les caresses, ces chercheurs britanniques en éthologie relationnelle ont cherché à observer de façon très concrète comment les chats réagissent selon différentes situations du quotidien. L’objectif était simple : voir si leur comportement changeait en fonction de la zone du corps touchée, de la personne qui les caressait (familière ou inconnue), et même de l’ordre dans lequel ces zones étaient caressées. Au-delà des préférences individuelles, l'étude visait également à mieux comprendre leur tolérance tactile, c'est-à-dire leur capacité à accepter ou apprécier le contact physique selon le contexte.

Pour cela, les scientifiques ont réalisé des séances de caresses standardisées, en observant attentivement les réactions de 54 chats dans des conditions contrôlées. Ils ont ainsi pu relever différents comportements, allant de signes de bien-être et de détente à des signes de stress ou d’agacement.

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L’étude s’est déroulée en 2 temps. Une première expérience a examiné l’effet combiné de la zone touchée et de la familiarité de la personne qui interagissait avec le chat. Une seconde a ensuite approfondi ces résultats en s’intéressant à l’influence de l’ordre des zones caressées sur les réactions des animaux.

Une préférence pour le menton, les joues et la tête

Les résultats de cette expérience suggèrent que certaines régions de la tête — notamment le menton, les joues, le front et l'arrière des oreilles — sont particulièrement appréciées. Ces zones jouent d'ailleurs un rôle important dans la communication sociale des chats et pourraient être assimilées à de véritables zones érogènes au sens comportemental du terme, c'est-à-dire des régions procurant une stimulation particulièrement positive lorsqu'elles sont touchées.

À l'inverse, certaines parties du corps sont souvent moins bien tolérées par les minous. C'est notamment le cas du ventre, des pattes et surtout de la région située à proximité de la queue. Les chercheurs ont en effet constaté que cette zone déclenchait le plus fréquemment des réactions négatives. Cette sensibilité pourrait être liée à un phénomène connu sous le nom d'hyperesthésie caudale, une hypersensibilité du dos et de la base de la queue observée chez certains chats, qui rend les stimulations tactiles particulièrement désagréables.

Fait intéressant, l'ordre dans lequel les différentes zones sont caressées ne semble pas avoir d'influence notable sur le comportement des félins. En revanche, la personne qui les touche joue un rôle plus important qu'on pourrait l'imaginer. Les chats n'expriment pas toujours la même tolérance tactile selon leur interlocuteur et, de façon assez surprenante, certaines réactions négatives se manifestent parfois davantage lorsqu'ils sont caressés par leur propre propriétaire que par une personne inconnue.

En définitive, cette étude rappelle l'importance d'être attentif aux signaux envoyés par son chat. Mieux comprendre ses préférences, ses zones de confort et ses limites vous permettra en effet de construire avec votre petit félin une relation plus harmonieuse, fondée sur la confiance et le respect.

L’info Woopets - Comment bien caresser un chat ?

Quand on veut caresser un chat, il est important de respecter ses codes et ses limites. Voici les principaux conseils à retenir :

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Laissez le minou venir à vous : c’est lui qui doit initier le contact, surtout s’il ne vous connaît pas encore ;

Observez son langage corporel : un animal détendu est curieux, avec une posture souple ; s’il se raidit ou s’éloigne, mieux vaut arrêter ;

Évitez les gestes brusques ou envahissants : ne vous penchez pas au-dessus de lui et privilégiez une approche calme et latérale ;

Choisissez les bonnes zones de caresse : comme nous venons de le voir, chez le chat, certaines zones (base des oreilles, menton…) sont généralement mieux tolérées que d’autres ;

Respectez ses moments de tranquillité : ne dérangez pas un animal qui dort, mange ou s’isole ;

Sachez vous arrêter : des oreilles qui s’aplatissent sur sa tête, une queue qui se hérisse, ou des feulements sont des signaux clairs d’inconfort.