Une équipe de secours intervient pour tenter de récupérer des chatons piégés dans des canalisations

Après avoir vainement tenté d’attirer des chatons pris au piège dans des canalisations en leur faisant entendre la voix de leur mère, bénévoles et pompiers ont eu une idée lumineuse. Ils ont mise sur l’alléchante odeur des sardines. Les jeunes félins n’ont pas résisté.

Le samedi 5 juin, l’équipe de l’association The Scratching Post était arrivée dans une ferme située à Waltham Abbey dans l’Essex, non loin de Londres, pour prendre en charge une famille de chats errants. Cette dernière était constituée d’une chatte, que les employés de l’exploitation agricole avaient l’habitude de nourrir, et des 3 chatons de qu’elle avait récemment mis au monde.

Malheureusement, l’intervention ne s’est pas déroulée comme prévu. 2 des petits chats âgés de 4 semaines ont pris peur et se sont enfuis, se faufilant dans les canalisations, comme le rapporte la BBC. Les bénévoles ont tout tenté pour les récupérer, mais les chatons étaient hors d’atteinte.

Ils sont revenus le lendemain matin sur les lieux accompagnés des pompiers. Ensemble, ils ont imaginé un premier stratagème, consistant à passer l’enregistrement des miaulements de la mère des chatons dans l’espoir de les attirer hors des conduits. Cela n’a toutefois pas fonctionné.

Le filet aux sardines, stratégie gagnante

Ils ont ensuite décidé d’adopter une tout autre approche. L’idée, cette fois-ci, était d’imprégner un filet du jus d’une boîte de sardines. Ils l’ont ensuite lesté à son extrémité et introduit dans les canalisations. Une manœuvre qui s’est avérée payante.

Le lundi matin, les chatons ont effectivement réussi à grimper seuls en s’accrochant au filet pour finalement remonter à la surface. Après 2 jours de détresse, de fatigue et de faim, ils retrouvaient enfin leur mère et leur frère.

La chatte et ses 3 petits ont été confiés à une famille d’accueil partenaire de The Scratching Post. L’un des chatons a été appelé Toby, prénom porté par l’un des pompiers ayant participé au sauvetage.

Ils seront tous proposés à l’adoption quand les chatons auront grandi et seront suffisamment autonomes.

