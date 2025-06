Une épicerie locale hébergeant régulièrement des chats permet à un félin de retrouver sa famille, après plus de 9 mois de séparation

L’épicerie Cambridge Village Market, située à Cambridge, dans le Vermont (États-Unis) est bien connue des habitants. Depuis plusieurs années, une colonie de chats a élu domicile dans cet endroit très bienveillant à l’égard des animaux. C’est grâce aux propriétaires, via une publication sur les réseaux sociaux, qu’une belle nouvelle a pu arriver jusqu’aux oreilles d’habitants, à 24 kilomètres de là, qui avaient perdu leur chat.

Il y a des endroits où les animaux viennent d’eux-mêmes, se sentent accueillis et peuvent profiter d’une certaine hospitalité. C’est le cas du Cambridge Village Market, qui, depuis 1850, a toujours été un repère pour les habitants, et les chats. Depuis sa création, le magasin a bien évidemment changé de propriétaires à plusieurs reprises, mais a toujours gardé sa fonction de fédérer le secteur. Les derniers propriétaires en date, Ron et Linda Frey, sont actifs depuis 2023 pour entretenir l’âme du lieu.

Cambridge Village Market / Facebook

Le paradis des chats

À leur arrivée en 2023, Ron et Linda ont eu la chance de pouvoir compter sur les mêmes employés pour poursuivre les activités de la boutique. Ils ne s’attendaient pas à devoir veiller sur 5 chats errants, ayant pris leurs habitudes à proximité du magasin. Toute la colonie a été nourrie et bien soignée, le couple ayant même décidé de faire construire un petit hangar pour la maintenir à l’abri.

Cambridge Village Market / Facebook

« Nous voulions vous présenter Lynx »

Le dernier arrivé, Lynx, a pu bénéficier d’une visibilité particulière. Vivant depuis moins d’un an dans le groupe, à proximité de l’épicerie, il a été présenté comme le petit dernier de la bande. La communauté, au rendez-vous, avait déposé des couvertures durant l’hiver pour s’assurer que la boule de poils soit bien au chaud.

« Ils ont immédiatement su que c’était leur chat qui avait disparu l’automne dernier »

Le post n’est pas passé inaperçu, soulignait Lina auprès de Cole and Marmalade. Shannon Desilets, une femme habitant à 24 kilomètres de l’épicerie, est restée bouche-bée lorsqu’elle a découvert la photo de celui qui se prénommait Lynx. Pour elle, il s’agissait de son Kevin, son adorable minet disparu 9 mois plus tôt. Elle a aussitôt envoyé des photos au Cambridge Village Market, et a fini par se rendre sur place.

Cambridge Village Market / Facebook

L’évidence était là, il s’agissait bien de leur chat, qui s’est retrouvé sans qu’on ne sache pourquoi, parmi cette colonie. Ron et Linda ont exprimé leur joie d’avoir pu permettre de telles retrouvailles. Leur safe place est visiblement connue dans le secteur !