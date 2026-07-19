Une enquête ouverte et une forte récompense promise après le sauvetage de 4 chatons et 2 chats adultes jetés d'une voiture en marche

Après avoir été abandonnés dans des conditions révoltantes, 5 des 6 chats jetés d’une voiture ont été sauvés et placés en sécurité. Les recherches se poursuivent pour retrouver le dernier félin, tandis qu’une récompense de 5 000 dollars a été annoncée pour aider à retrouver l’auteur des faits.

Victimes d'un acte injustifiable, 5 chats ont été secourus et mis en sécurité, tandis qu'un 6e est recherché pour recevoir les soins dont il a besoin, lui aussi. Rapportés par FOX 61 , les faits ont eu lieu le soir du mercredi 8 juillet 2026 à East Hartford, dans l'Etat du Connecticut (Etats-Unis).

D'après des témoins, un carton contenant 6 chats, dont 4 chatons, a été jeté d'une voiture en marche. Les autorités en ont été informées, et l'incident a rapidement donné lieu à l'ouverture d'une enquête par la police locale.



East Hartford, CT Animal Control / Facebook

Les 4 chatons ont pu être récupérés et pris en charge, tout comme l'un des adultes, un mâle au pelage roux et blanc. En revanche, le 2e adulte reste introuvable. Le service animalier de la ville (East Hartford Animal Control) et l'association de protection animale Desmond's Army tentent de localiser le 2e chat adulte pour le secourir à son tour.



East Hartford, CT Animal Control / Facebook

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Desmond's Army promet une récompense de 5 000 dollars (4 400 euros environ) pour toute information pouvant permettre l'arrestation d'un suspect ou des poursuites judiciaires.

« Un acte odieux »

Le service animalier demande aux habitants du secteur de visionner les enregistrements de leurs caméras de surveillance afin de relever d'éventuels éléments menant à l'identification du véhicule et de son conducteur.

« Cela arrive tous les jours, plusieurs fois par jour, regrette Robin « Zilla » Cannamela, présidente de Desmond's Army. Nous sommes tous tout simplement écœurés de voir des gens se débarrasser de leurs animaux comme s'il s'agissait de déchets ».

« Non seulement c'est illégal, mais c'est, en plus, un acte odieux, poursuit la responsable de l'association basée à Winsted, toujours dans le Connecticut. Ce sont des êtres innocents. Ce sont des êtres sensibles. Ils auraient pu mourir là-bas. »

L’info Woopets : quelles sont les conséquences de l'abandon sur la santé d'un chat ?

Un chat abandonné est rapidement exposé à des risques importants pour sa santé. Privé de soins et de protection, il peut notamment souffrir de :

Déshydratation et malnutrition : sans accès régulier à l’eau et à la nourriture, un chat peut perdre rapidement du poids et s’affaiblir, surtout s’il est jeune, âgé ou malade.

Variations de température dangereuses : sans abri adapté, il peut être victime d’hypothermie en hiver ou de coup de chaleur en période estivale.

Maladies et infections : les blessures non soignées, les parasites externes (puces, tiques) ou internes (vers) et certaines maladies contagieuses peuvent mettre sa vie en danger.

Stress intense : un changement brutal d’environnement et la solitude peuvent provoquer une forte anxiété, une perte d’appétit ou des troubles du comportement.

Lorsqu’un chat abandonné est recueilli, un examen vétérinaire permet d’évaluer son état général, de traiter d’éventuelles urgences et de mettre en place les soins nécessaires avant une éventuelle adoption.