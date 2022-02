Une dame de 95 ans offre l'hospitalité à une chatte en mauvais état sur le point de mettre bas

Découvrant une chatte mal en point et enceinte dans son jardin, une dame de 95 ans a décidé de lui venir en aide. Peu après la naissance des chatons, une association et une famille d’accueil ont pris le relais.

Blanche, 95 ans, vit à Las Vegas. Elle avait remarqué une chatte à la robe grise qui venait de plus en plus souvent dans son jardin, visiblement poussée par la faim. Elle était maigre et avait une oreille en mauvais état. Blanche a alors pris l’habitude de lui laisser de la nourriture et de l’eau, raconte Love Meow.

Elle s’est ensuite aperçue que le ventre du félin grossissait. La chatte, appelée Aberdeen par la suite, était enceinte. Malheureusement, tous les refuges locaux étaient saturés à ce moment-là. Pour Blanche, il était hors de question de la laisser mettre bas dehors ; elle lui a ouvert les portes de sa maison pour lui permettre d’accoucher et d’élever ses petits en toute sécurité.



Quelques jours après avoir été hébergée par sa bienfaitrice, Aberdeen a donné naissance à 4 merveilleux chatons. Blanche faisait ce qu’elle pouvait pour s’occuper de la chatte et de sa progéniture, mais son âge ne l’y aidait pas. Elle a alors fait appel à sa fille, qui est venue lui prêter main forte. D’autres membres de la famille sont ensuite arrivés à leur tour et se sont relayés pour prendre soin des félins.



Aberdeen et ses chatons adoptés

Des places se sont finalement libérées chez l’association Vets for Abandoned Pets, qui a ainsi pu prendre en charge Aberdeen et ses petits. Les chats ont été confiés à une famille d’accueil, celle de la bénévole Ellen Richter.



Les chatons ont grandi dans des conditions optimales, jusqu’à atteindre l’âge de voler de leurs propres ailes. Ils ont été adoptés par des familles aimantes. Leur mère a eu la même chance peu après. Entretemps, elle a été stérilisée pour lui éviter d’autres grossesses fatigantes.

