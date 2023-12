La propriétaire d'un chien adopte un chaton et reste sans voix face à leur réaction lors des présentations (vidéo)

Quand on a un animal de compagnie et qu’on en lui présente un autre en vue de l’adopter, on n’est jamais sûr des réactions de l’un et de l’autre. Même s’ils sont tous 2 bien éduqués et socialisés, leur entente ne peut pas être garantie à 100%.

Kate Davidson, qui vit dans le nord de la Virginie aux Etats-Unis, en était parfaitement consciente au moment où elle avait décidé d’adopter un chaton femelle. Malgré la gentillesse de son chien Archie, elle se demandait comment ce dernier allait se comporter à l’égard du chaton écaille de tortue, mais aussi comment celui-ci allait réagir vis-à-vis du canidé.

Elle a filmé leur rencontre et posté la vidéo sur son compte TikTok « @katedavidsun » le 9 décembre 2023. Elle est relayée par Parade Pets. La scène est absolument adorable et montre que Kate Davidson n’avait aucune raison de s’en faire. Très vite, en effet, Archie et le chaton lui ont prouvé qu’ils étaient faits pour se rencontrer et s’aimer.

L’entente a été instantanée entre les 2 animaux malgré leurs différences. Archie s’est pris d’affection pour la petite féline, qui a rapidement appris à apprécier ses « bisous ».



@katedavidsun / TikTok

« Archie est fait pour être un papa chat »

Ils se sont mis à jouer ensemble comme s’ils se connaissaient depuis toujours et sont devenus extrêmement complices. Kate Davidson ne pouvait pas être plus heureuse en témoignant de la naissance de cette merveilleuse amitié inter-espèce.

De nombreux utilisateurs de TikTok ont commenté la vidéo et fait part de leur émotion en découvrant ces images. « Archie est fait pour être un papa chat », a ainsi réagi une internaute, tandis qu’un autre a imaginé ce qu’Archie aurait pu dire au chaton s’il pouvait parler : « Tu as l'air un peu différent, mais je t'aime quand même ».