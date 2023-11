« 20 cm de côlon lui ont été ôtés » : le parcours houleux de Pêcheur, un chat qui incarne le courage (vidéo)

« Elle nous fait des matins blêmes, et de longues nuits désolées », chantait Barbara au sujet de la solitude. Cette dernière, vêtue de sa robe grise à l'image des jours de pluie, a escorté Pêcheur sur les chemins de l’errance. L’animal, d’une maigreur effrayante, a subi la faim et la fureur des intempéries.

C’est un pêcheur (d’où son nom) qui a mis un terme à ses pérégrinations, après l’avoir découvert en bord de Seine. Selon l’association An Ti Loened – La maison des Animaux qui l’a pris en charge, le félin n’éprouve pas de rancune envers les hommes.

« Il est d’une gentillesse démesurée, peut-on lire sur la page Facebook de l’organisme, c’est un chat d’une extrême sociabilité qui ne cherche que la présence humaine. Il ne serait jamais parti seul aussi loin de toute habitation. »

Son passé restera certainement recouvert d’un voile obscur. Quant à son avenir, les bénévoles travaillent d’arrache-pied pour le rendre lumineux. Placé en famille d’accueil, le moustachu « a vite repris du poids, été identifié, vacciné, testé et castré ». Nouveau départ !

© An Ti Loened – La maison des Animaux

« Sa famille d’accueil, Charlotte, le surveille comme du lait sur le feu »

Jusqu’ici, « tout allait bien dans le meilleur des mondes ». Malheureusement, le bonheur a pris la poudre d’escampette 2 semaines après son sauvetage. « Brusquement et sans aucun signe avant-coureur », Pêcheur a été assailli par une forte fièvre.

Sans plus attendre, ses bienfaiteurs l’ont amené chez le vétérinaire. Malgré les examens, les échographies et les radios effectués, l’origine de son mal demeurait inconnue. Plus les heures défilaient en affichant un grand sourire sardonique, plus son état empirait…

© An Ti Loened – La maison des Animaux

La seule piste ? Son ventre particulièrement gonflé.

« Le vétérinaire pratique une laparotomie [intervention chirurgicale consistant en l’ouverture de l’abdomen] afin de voir ce qu’il se passe à l’intérieur. Et là, c’est le drame. Son côlon est perforé de partout, expliquent les membres de l’association, la cause ? On ne la connaîtra jamais. Une chose est sûre, son infection est présente depuis longtemps, car on peut voir que le corps a essayé de cicatriser. »

© An Ti Loened – La maison des Animaux

Au cours de l’opération, « 20 cm de côlon lui ont été ôtés ».

« Son pronostic vital est à ce jour encore engagé pendant 2 mois, souligne une porte-parole de La maison des Animaux, [la phase] post-opératoire est difficile. Sa famille d’accueil, Charlotte, le surveille comme du lait sur le feu. »

© An Ti Loened – La maison des Animaux

Une facture vétérinaire très élevée…

« On dit que la vie n’a pas de prix. Dans le cas de Pêcheur, elle est de 1252,84 € », ajoute-t-elle. En raison de cette somme pharaonique que l’association doit au vétérinaire et qu’elle n’a pas, un appel aux dons a été lancé sur les réseaux sociaux.

À l’heure actuelle, le beau Pêcheur – qui souffre d’incontinence fécale – poursuit sa convalescence. Ses sauveurs hument un doux parfum d’espoir, et guettent l’arrivée du bonheur. Après toutes les épreuves qu’il a traversées, ce chat qui nous offre une incroyable leçon de courage mérite son « happy ending ».

Pour faire un don à l’association An Ti Loened – La maison des Animaux, cliquez ici. Pour plus d’infos et suivre les aventures de Pêcheur, rendez-vous sur la page Facebook de l’organisme.