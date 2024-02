L'amusant et tendre rappel à l'ordre d'un chat à sa maîtresse coupable de l'avoir laissé à l'extérieur de la chambre (vidéo)

Paquito n’aime pas les surprises, encore moins celles qui chamboulent ses petites habitudes. L’une de ces dernières consiste à dormir dans la chambre de sa propriétaire. Or, son humaine a récemment eu la malencontreuse idée de déroger à la règle, ce qui a évidemment fortement déplu au chat, qui n’a pas manqué de le lui faire savoir.

La confiance d’un chat, cela se mérite. La gagner n’est pas simple, s’assurer son affection encore moins. Alors, quand on a la chance d’être aimé par son ami félin, on a tout intérêt à être à la hauteur et à éviter toute erreur susceptible d’égratigner cette estime.

La propriétaire d’un adorable chat appelé Paquito a eu droit à une piqûre de rappel après avoir osé perturber l’un de leurs rituels quotidiens.

Le minet tabby gris et sa maîtresse Andrea forment un tandem soudé, suivi par près d’un million d’abonnés sur TikTok. Ils seraient même « le duo le plus câlin d’Internet », si l’on en croit leur présentation sur le réseau social.

Les vidéos dont ils sont les protagonistes connaissent souvent un succès colossal, mais celle dont il est question ici est véritablement devenue virale, totalisant 22,6 millions de vues à ce jour. Elle est relayée par Parade Pets.

On y découvre les réprimandes adressées par le chat à Andrea, coupable aux yeux du quadrupède d’avoir commis l’impensable. Elle a, en effet, dormi seule dans sa chambre, alors que d’habitude, il passe la nuit blotti contre elle.

La colère, puis le pardon

Quand la jeune femme lui a ouvert la porte de sa chambre le matin, Paquito, qui ruminait assurément sa colère et son incompréhension durant une bonne partie de la nuit, lui a clairement fait part de son indignation.

Ses miaulements en disaient long sur la frustration et la déception suscitées par l’« oubli » d’Andrea. Le regard noir qu’il lui a lancé en entrant dans la pièce traduisait tout aussi nettement son ressentiment.

Pourtant, quand elle l’a invité à la rejoindre sur le lit, le chat a balayé sa fureur d’un revers de la patte et a bien voulu lui pardonner cet écart de conduite. Pour cette fois…

