Une chatte trouve du réconfort auprès des chatons de sa sœur après avoir vécu une tragédie (vidéo)

Il y a quelques mois, Melissa et Marry Anne vivaient encore dans la rue. Les sœurs félines à la robe noire avaient la chance de pouvoir compter sur la présence l’une de l’autre, mais elles rêvaient secrètement d’un foyer chaleureux, d’autant plus qu’elles attendaient toutes les 2 des chatons…

La fin d'une « mauvaise situation »

Heureusement pour elles, une jeune femme de 17 ans s’est interposée pour leur porter secours. Elle estime les avoir sauvées d’une « mauvaise situation », explique-t-elle sur TikTok. « Je ne prévoyais pas d’avoir 2 chats, mais je ne pouvais vraiment pas les séparer », ajoute-t-elle.

S’occuper de chattes en pleine gestation ne fut pas de tout repos pour leur nouvelle maîtresse ! Mais cette dernière ne regrette rien, bien au contraire. Elle a promis à Melissa et Marry Anne de les choyer tout au long de leur grossesse, malgré son jeune âge.

Photo d'illustration

Melissa devait être la première à donner naissance à ses chatons. Malheureusement, le jour de la mise bas, tout ne s’est pas passé comme prévu, rapporte PetHelpful.

Un triste évènement

Le jour J, les chatons de Melissa sont mort-nés. « Ils étaient trop faibles et trop petits. Je ne me suis même pas rendu compte qu’elle avait mis bas. J’ai juste surpris un minuscule chaton inanimé, explique sa maîtresse. Un autre chaton n’a vécu que pendant quelques heures. »

Cet évènement, marqué par une profonde tristesse, a toutefois été suivi par la mise bas de Marry Anne quelques jours plus tard. Une chance aux yeux de sa maîtresse, puisque celle-ci s’est bien mieux déroulée que celle de Melissa.

A lire aussi : Une chatte, errante depuis des années, croise le chemin d’un bon samaritain au moment le plus opportun de sa vie

« Melissa passe tout son temps à prendre soin des bébés de sa sœur. Elle les lave encore plus que leur propre mère ! C’est mignon et triste à la fois », a-t-elle déclaré sur TikTok. Sur le réseau social, plus de 2 millions d’internautes ont été touchés par le lien entre Melissa et les chatons de Marry Anne.

La vie de ces jeunes matous, mieux entourés que jamais, ne fait que commencer ! Melissa et Marry Anne, elles, seront stérilisées dans très peu de temps, promet leur maîtresse. En attendant, Melissa continue à profiter des chatons de sa sœur comme s’ils étaient les siens.