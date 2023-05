L'histoire inspirante de 2 sœurs félines qui s'unissent pour élever une portée de chatons

Celia et Gladys se sont juré fidélité pour l’éternité. Ces 2 sœurs félines ont absolument tout partagé ensemble, et elles entretiennent aujourd’hui un lien indestructible. Après avoir élevé une portée de chatons en duo, quelle sera la prochaine étape ?

Celia et Gladys ont toujours vécu ensemble, à Montréal (Canada). Ces 2 chattes inséparables ont bravé les rues patte dans la patte, et ont même élevé une portée ensemble. En effet, comme le rapporte Love Meow, l’une d’entre elles a donné naissance à des chatons il y a quelques semaines.

Les sœurs se serrent les coudes

« Pendant que l’une allaitait et prenait soin de ses bébés, l’autre restait près d’elle pendant tout ce temps, raconte Celine Crom, bénévole chez Chatons Orphelins Montréal. Avec beaucoup de patience, nous avons pu les mettre en sécurité. Une clinique vétérinaire les a pris en charge et leur a donné un endroit sûr pour élever tous ces chatons. »

Jusqu’au sevrage des bébés, Celia et Gladys ne se sont jamais quittées. Les chatons ont ensuite rejoint leurs familles adoptives, mais les 2 chattes, elles, avaient besoin d’être socialisées. C’est à ce moment-là que les âmes charitables de Chatons Orphelins Montréal ont pris le relais. Une famille d’accueil s’est portée volontaire pour les héberger.

Une intégration en 2 temps

Gladys s’est rapidement rapprochée de ses bienfaiteurs et a commencé à demander leur attention. Celia, elle, était plus timide et réservée, toujours à la traîne derrière sa sœur. « Elle ne voulait aller nulle part sans elle », racontent leurs parents d’accueil.

Alors que Gladys appréciait la compagnie de ses nouveaux colocataires, Celia lui emboîtait le pas et cherchait du réconfort auprès d’elle. En retour, sa sœur la toilettait pour l’aider à s’apaiser.

« Celia a constamment besoin de Gladys et la suit partout dans la maison. Elle reste très proche d’elle, même quand elle dort. Celia se cache encore dans sa niche quand les gens entrent pour les voir, mais elle sort quand elle voit Gladys. Celia fait presque tout avec sa grande sœur. »

Heureusement, au fil du temps, la chatte craintive a pris son courage à 2 pattes et a suivi les pas de sa sœur. Elle est devenue plus intrépide et a appris à faire confiance à son nouvel entourage.

Selon leurs bienfaiteurs, Celia et Gladys sont enfin prêtes à rejoindre un foyer adoptif. « Elles recherchent une famille aimante qui s’engage à leur accorder le temps et la patience dont elles ont besoin pour sortir de leur coquille et s’épanouir. »

Désormais habituées à la vie d’intérieur, les sœurs inséparables sont déterminées à passer le reste de leur vie ensemble et à se prélasser l’une contre l’autre pour l’éternité.