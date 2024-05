Cette chatte a une mission d'une extrême importance auprès des chiens du refuge où elle vit et prend son travail très à coeur

Les foyers abritant à la fois des chats et des chiens sont loin d’être rares, prouvant qu’une cohabitation harmonieuse entre les représentants de ces 2 espèces est tout à fait possible. Le mieux avant d’adopter un canidé alors que l’on est propriétaire d’un ou plusieurs félins est de s’assurer qu’il les tolère. Vérifier cet aspect est devenu la spécialité d’une chatte pas tout à fait comme les autres.

Cactus est l’un des membres emblématiques de la structure d’accueil où elle vit, si ce n’est sa vedette incontestée. Cette chatte à la robe tigrée occupe, en effet, un rôle de toute première importance au refuge Friends of Butler County Animals, situé à Morgantown dans le Kentucky (Etats-Unis).



Friends of Butler County Animals / Facebook

Sa mission consiste à « tester » les chiens qui sont admis dans cet établissement. Ce qu’elle aide le personnel à évaluer chez ces derniers, c’est leur tolérance vis-à-vis des chats en général. Ainsi, les responsables du refuge peuvent savoir quels toutous ils peuvent proposer à l’adoption aux familles comptant des félins.



Friends of Butler County Animals / Facebook

C’est un travail dans lequel Cactus excelle et qu’elle prend très à cœur. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant cette courte vidéo récemment partagée sur TikTok et relayée par PetHelpful :

A voir comment la chatte vient directement au contact du chien nouvellement arrivé et suscite chez ce dernier un apaisement quasi immédiat, on comprend aisément ce qui rend la minette incontournable aux yeux de l’équipe de Friends of Butler County Animals.

Digne successeur de Tex

Cactus vit dans ce refuge depuis un an environ. Peu après son arrivée, l’association la présentait sur sa page Facebook, expliquant qu’elle avait été amenée comme chatte errante et que le personnel avait très vite remarqué l’affinité qu’elle avait à l’égard des chiens.

A lire aussi : Une chatte errante ayant trouvé refuge sous un porche révèle à sa famille d'accueil une merveilleuse surprise le lendemain de son arrivée

Elle arrivait à point nommé pour relever Tex, son congénère sénior qui tenait ce rôle avant elle, et ce, depuis des années. Aujourd’hui à la retraite, Tex avait fait l’objet d’un quiproquo en juin 2023, puisqu’il avait été emmené par un couple qui l’avait confondu avec son propre chat. Les personnes en question s’étaient rapidement rendu compte de leur erreur et l’avaient aussitôt ramené au refuge, mais il avait fugué par la suite. Fort heureusement, on avait fini par le retrouver sain et sauf.