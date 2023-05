Un geste de compassion change la vie d'une chatte enceinte cherchant désespérément un endroit sûr

En portant secours à une chatte errante, une association a, en fait, sauvé et changé plusieurs vies. L’adorable minette attendait, en effet, des petits et avait besoin d’un endroit calme et sécurisé pour les mettre au monde.

A Hamilton en Ontario (Canada), un homme avait pris l’habitude de nourrir une chatte errante au pelage noir qui vivait dans son quartier. Récemment, il s’était aperçu que le ventre de l’animal prenait du volume. Il en a aussitôt informé l’association locale de protection animale, le Salty Animal Rescue.

Dès qu’il l’a su, le cofondateur Karly Saltarsky est intervenu en envoyant une bénévole sur les lieux. Elle a pris la chatte en charge, puis l’association lui a trouvé une famille d’accueil.



Salty Animal Rescue / Instagram

Appelée Nyx par ses bienfaiteurs et âgée approximativement de 2 ans, la quadrupède était extrêmement timide. Durant les premiers jours, elle passait le plus clair de son temps cachée dans son coin. Elle a ensuite compris qu’elle n’avait plus rien à craindre grâce à la patience et à la bienveillance de ses hôtes. Le fait d’avoir reçu à manger à volonté et de s’être retrouvée en sécurité l’y a également aidée.



Salty Animal Rescue / Instagram

Une dizaine de jours après son arrivée en famille d’accueil, Nyx a donné naissance à 4 merveilleux chatons ; 3 noirs, comme elle, et une minuscule femelle écaille de tortue appelée Nori.

« Ils auraient pu naître dehors dans le froid, dit Karly Saltarsky à Love Meow. Ces animaux ont besoin que nous nous battions pour eux. Secourir un chat peut faire une telle différence et sauver plusieurs vies ».



Salty Animal Rescue / Instagram

Malgré sa petite taille, Nori n’était pas le chaton le moins énergique ni le moins entreprenant de la portée. Avant même d’ouvrir les yeux, elle émettait déjà de féroces sifflements. Toutefois, dès qu’elle avait le ventre plein, sa posture d’intimidation laissait place à d’adorables petits ronronnements.



Salty Animal Rescue / Instagram

« Elle a commencé à comprendre que les gens ne sont pas si méchants »

Sa mère était « encore timide, mais a commencé à comprendre que les gens ne sont pas si méchants, poursuit Karly Saltarsky. C'est une chatte très affectueuse une fois qu'elle est à l'aise ».



Salty Animal Rescue / Instagram

Les chatons sont devenus grands, et 3 d’entre eux, dont Nori, ont rapidement rejoint leurs nouvelles familles respectives. Le petit restant, Newt, est toujours aux côtés de sa génitrice. Tous 2 sont extrêmement attachés l’un à l’autre. L’équipe de Salty Animal Rescue espère trouver un foyer pouvant les adopter ensemble.

A lire aussi : Un chat découvert blessé dans une université en devient la mascotte

Nyx « a les plus beaux yeux qui soient et sa fourrure est la plus douce que j'aie jamais touchée. Elle ferait un membre de la famille incroyable dans la bonne maison », conclut le cofondateur de l’association ontarienne.