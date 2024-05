Malgré son handicap, cette petite chatte aventurière ne renonce pas à sa passion de l’escalade et fait vivre toutes les émotions à ses maîtres (vidéo)

Morley Kert, un designer et créateur de contenus américain, partage sa vie avec son épouse, sa chienne Abby et sa chatte Penny. Dernièrement, cette belle petite famille est partie à l’aventure sur les routes américaines dans un mini van aménagé pour explorer de magnifiques endroits.

Alors que Morley et sa femme avait établi leur camp au pied d’une montagne dans un joli canyon, ils ont fait une découverte choquante : leur chat avait escaladé la montagne et se trouvait perché à mi-hauteur du canyon. Seul problème : Penny est une chatte handicapée.

Une chatte handicapée, mais aventurière

La petite chatte noire souffre en effet d’une hypoplasie cérébelleuse, une maladie neurologique qui se traduit par des difficultés à marcher, à s'équilibrer et à se mouvoir. Ce trouble peut également provoquer des mouvements brusques et saccadés et des mouvements non coordonnés chez l’animal.

© @morleykert / TikTok

Selon son maître, Penny est donc un peu « bancale et déséquilibrée ». « Mais cela ne l’empêche pas d’explorer partout où elle le peut », a-t-il ajouté. La preuve en est, une vidéo de Morley récemment publiée sur TikTok et relayée par People.

Une impressionnante détermination

Grâce à cette vidéo virale qui a attiré plus de 46 millions de spectateurs, les maîtres de Penny ont immortalisé leur choc lorsqu’ils ont découvert qu’elle avait escaladé une montagne jusqu’à sa mi-hauteur.

© @morleykert / TikTok

La séquence s’ouvre le visage bouleversé de l’épouse de Morley à l’intérieur du van. On comprend très vite qu’elle regarde la chatte qui se détend le plus naturellement du monde sur une formation rocheuse. « Oh mon Dieu. Penny, qu’est-ce que tu fais ? Elle est littéralement en haut d’une paroi de canyon », peut-on entendre dire Morley en riant dans la vidéo.

On voit ensuite la minette handicapée descendre à son rythme du flanc de la montagne en trébuchant un peu. Sa maîtresse l’encourage dans son effort avant de lui donner un petit récipient rempli de friandises bien méritées. On entend alors Morley lui dire : « Penny, tu es incroyable », tandis que sa femme ajoute : « Elle est inarrêtable. »

© @morleykert / TikTok

Malgré ce genre de petites frayeurs, le couple ne regrette absolument pas d’avoir embarqué Penny dans leur périple. Au contraire ! La chatte semble particulièrement épanouie grâce à toutes ces explorations !

Sa détermination à surmonter son handicap force également le respect. Elle ne laisse en effet rien l’arrêter, surtout pas lorsqu’il s’agit d’escalade !