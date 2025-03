Une chatte survit alors qu'elle a passé 3 semaines coincée dans un canapé après un déménagement

Le récit de Sunny-Loo dépasse l’entendement. La chatte a certainement usé l’une de ses 7 vies au cours des dernières semaines, après avoir passé près de 21 jours coincée dans un canapé. Elle n’a ni bu ni mangé pendant tout ce temps, mais était bel et bien vivante lorsqu’elle a été découverte.

La famille Hanson a cherché sa chatte Sunny-Loo sans relâche, disparu au cours de son déménagement. L’animal ne donnait plus aucun signe de vie depuis quelques jours, au plus grand désarroi de ses maîtres. Lesquels ont d’abord perdu espoir avant de découvrir l’invraisemblable quelques semaines plus tard.

Tout a commencé au début du mois de février, quand les Hanson ont déménagé. Ils quittaient Walla Walla (États-Unis) pour se rendre à Colorado Springs, rapportait Local 12. En tant que membre de la famille à part entière, Sunny-Loo devait faire partie du voyage, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

@local12wkrc / Instagram

Elle avait totalement disparu

La chatte s’est volatilisée pendant le déménagement et n’a plus donné signe de vie ensuite. Les heures ont défilé et tous étaient dévastés en comprenant qu’ils allaient devoir changer de vie sans leur boule de poils. Ils ont continué de la chercher, mais les chances de la retrouver s’amincissaient à mesure que les semaines passaient.

La famille a commencé à défaire ses cartons et à s'installer dans sa nouvelle maison. Elle n’avait pas la possibilité d’aménager totalement, car l’un de ses conteneurs avait du retard. Il est finalement arrivé 3 semaines plus tard avec une grande surprise…

Un miaulement familier

Les meubles ont été déposés dans le garage et les déménageurs ont commencé à tout déballer. Lorsqu’ils ont touché au canapé convertible, un miaulement s’est fait entendre. Kristen, la mère de famille, s’est hâtée de prévenir son mari, comprenant qu’un chat se trouvait à l’intérieur. L’époux, nommé Andy, a mené l’enquête et a découvert Sunny-Loo cachée dans un trou sur l’accoudoir.

Elle venait de passer 3 semaines sans boire et sans manger dans le canapé. Ses propriétaires n’y croyaient pas, tout comme la vétérinaire Erin Dixon, qui a pris en charge la féline : « D'un point de vue médical, je n'ai aucune explication sur la façon dont cette chatte a survécu à cette épreuve [...] C'est une miraculée », assurait-elle.

Sa famille est absolument ravie de l’avoir à nouveau à ses côtés. Kristen pense que Sunny-Loo s’est battue pour sa vie dans l’espoir de revoir ses proches. Aujourd'hui, la chatte reprend du poids et se remet de ses émotions dans sa nouvelle maison.