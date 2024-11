Un chat sénior revient à la maison comme si de rien n'était après un silence radio de plus de 3 semaines

L’éventualité d’une fugue est la hantise de tout propriétaire d’animal de compagnie. Quand celui-ci est un chat de 18 ans, l’inquiétude devient encore plus grande si un tel incident venait à survenir. C’est ce qui s’est produit avec Dexter.

Après près d’un mois d’angoisse, un chat âgé s’étant échappé de la maison alors qu’il n’avait pas l’habitude de sortir a fini par rentrer de son propre chef. Son propriétaire a partagé cette incroyable histoire sur le réseau social Reddit et le récit est relayé par Newsweek.

Le vieux matou en question est un Munchkin à la robe tigrée et répondant au nom de Dexter. Il n’était pas du genre à s’aventurer dehors bien longtemps jusqu’à cette escapade. Il avait profité d’un moment d’inattention d’un des membres de la maisonnée pour partir en vadrouille dans le quartier avant de se volatiliser.

« Dexter est de retour ! Après avoir passé 3 semaines et demi dehors, mon chat de 18 ans est revenu ce matin ! Je suis aux anges. Quel miracle ! », racontait ainsi son maître Steve Beri, alias @Stsberi97 sur Reddit, le mercredi 16 octobre 2024.



@Stsberi97 / Reddit

Le chat avait disparu le 22 septembre. Ce jour-là, la fille de Steve Beri avait laissé une porte ouverte par inadvertance, ce qui lui avait permis de prendre la fuite.

A la maison, tout le monde était affecté par son absence. « Nous sommes une famille de 4 personnes et nous avons tous été dévastés, en particulier ma fille car elle se sentait responsable d'avoir laissé la porte ouverte, confie Steve Beri à Newsweek. Après 3 semaines et demie, nous avions pratiquement perdu espoir. Nous avons essayé de nombreuses suggestions reçues en ligne, comme laisser la litière dehors, installer une cage piège, placer ses vêtements dehors, etc. »

Retour inespéré

Malgré ces incessantes tentatives de le ramener chez lui, le Munchkin restait désespérément introuvable.

Jusqu’à ce fameux matin du 16 octobre où il a surpris toute sa famille en surgissant par la porte de derrière, agissant comme si rien ne venait de se passer. Il a ensuite été emmené chez le vétérinaire pour un examen complet qui a révélé qu’il se portait bien. « C'était vraiment un miracle. Je n'avais jamais ressenti un tel soulagement de toute ma vie », dit Steve Beri.

Dexter serait bien inspiré de ne pas récidiver…