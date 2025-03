La famille d'accueil d'un chaton malade et réconforté par sa nouvelle grande soeur décide de ne jamais le quitter (vidéo)

En offrant l’hospitalité à un chaton malade, une bénévole pensait simplement s’occuper de lui et l’aider à guérir jusqu’à ce qu’il soit adopté par une autre famille. Elle n’avait pas prévu de le garder définitivement, mais l’attachement qu’elle a ressenti pour ce petit être et le lien qu’il a tissé avec la chatte résidente en ont voulu autrement.

Ashley Saldana, qui se fait appeler « @soccercatmum » sur Instagram, est propriétaire de 2 magnifiques chats répondant aux noms de Pudding et Poppy. Elle est également mère d’accueil bénévole pour chatons en attente d’adoption. Elle les garde quelque temps, prend soin d’eux et les aide à grandir pour les préparer à rejoindre leurs familles pour toujours.

Nous vous avions d’ailleurs récemment parlé de l’un de ses petits protégés. Journey était atteint d’un retard de croissance et avait réussi à remonter la pente, notamment grâce au précieux soutien apporté par Poppy.

Après Journey, Ashley Saldana a accueilli une autre jeune chatte en détresse. Il s’agit de Red, petite féline au pelage roux et qui a, elle aussi, bénéficié de la douceur, de la bienveillance et du réconfort de Poppy pendant sa convalescence. Comme à son habitude, cette dernière s’est comportée en parfaite grande sœur à son égard.



soccercatmom / Instagram

Peu après son arrivée à la maison, Red a dû subir une intervention chirurgicale. Pendant qu’elle était hospitalisée à la clinique vétérinaire, elle devait certainement penser à Poppy, qui lui manquait terriblement.

« Red est de retour à la maison… Pour toujours »

Le chaton a finalement pu rentrer auprès d’Ashley Saldana et revoir son aînée, qui était tout aussi contente de l’avoir à nouveau à ses côtés. Les 2 congénères se sont immédiatement blotties l’une contre l’autre.

Au bonheur des retrouvailles s’ajoute une autre merveilleuse nouvelle. La bénévole a, en effet, succombé à la tentation du « foster fail ». Cette expression est couramment utilisée lorsqu’une famille d’accueil, censée être provisoire, d’un animal décide de l’adopter.

« Red est de retour à la maison après l’opération et à nouveau entre les pattes de Poppy… Pour toujours », apprend-on, en effet, via une publication Instagram partagée le 26 février 2025 et relayée par Parade Pets. La voici :

