Une chatte perd toute volonté de vivre après le décès de son chaton, puis soigne son cœur à l’arrivée d’un jeune félin orphelin

Les animaux peuvent aussi ressentir la douleur liée à la perte d’un être cher. Sur les réseaux sociaux, une internaute a présenté une chatte absolument dévastée par le décès de son chaton. Puis, la féline apparaît métamorphosée après qu’une nouvelle boule de poils est entrée dans sa vie. Elle avait à nouveau un bébé dont elle pouvait prendre soin.

Une internaute nommée Nezbah a partagé un récit bouleversant sur son compte TikTok. Elle a documenté l’avant/après réconfortant d’une chatte dont elle s’occupe. La féline a perdu son chaton lors de son accouchement, ce qui l’a plongée dans une profonde dépression. Son envie de vivre est revenue à l’arrivée d’un jeune chat orphelin, qui a comblé son envie d’être mère.

L’histoire de cette féline est absolument tragique. Lorsqu’elle a accouché, il a fallu attendre 24 heures avant que son nouveau-né sorte de son ventre. Malheureusement, le chaton était déjà décédé avant d’avoir pu voir le jour. Une douleur immense pour sa mère, qui s’est murée dans la dépression.

@nezbah / TikTok

Une chatte dévastée

Au fil des jours, Nezbah l’a vue sombrer. Dans une publication partagée sur les réseaux sociaux et rapportée par Newsweek , elle explique que la chatte ne mangeait plus et ne faisait plus sa toilette. Elle a cru qu’elle finirait par la perdre, car la féline avait abandonné la vie. Pensant que cela pourrait l’aider, sa bienfaitrice a mis un chat adolescent à ses côtés.

La maman s’en est occupée, mais n’avait toujours pas retrouvé son étincelle. Puis, un autre félin est arrivé dans sa vie. Il était plus jeune que le précédent, car il s’agissait d’un nouveau-né de 2 jours. Le chaton était orphelin et avait besoin d’une mère, comme la chatte avait cruellement besoin d’un bébé.

Une rencontre salvatrice

Lorsqu’on lui a présenté ce dernier, la maman endeuillée l’a tout de suite accepté comme son propre bébé. S’occuper d’un petit était tout ce dont elle avait besoin pour se relever. Elle a doucement recommencé à s’alimenter et, parallèlement, elle s’est merveilleusement bien occupée du quadrupède.

Une fois celui-ci sevré, elle pourra être placée à l’adoption et trouver la paix dans une maison aimante. En attendant, elle profite du quotidien de mère dont elle avait tant rêvé.