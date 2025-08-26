Petit et fragile, ce chaton orphelin trouve du réconfort et la force de se battre auprès d’un vieux matou bienveillant

S’occuper d’une portée de chatons très jeunes et fragiles est toujours une véritable mission. Mais c’est encore pire lorsque l’un d’entre eux ne parvient pas à se nourrir seul… C’est ce qui s’est passé pour Small Fry, une adorable minette bien plus petite que ses frères et sœurs, à tel point qu’elle a dû être séparée de ces derniers pour être prise en charge plus intensément.

Il y a près d’un an, une équipe de bénévoles de l' Arizona Humane Society a trouvé une portée de chatons errants. Si jeunes et livrés à eux-mêmes, les petits n’avaient aucune chance de survie. Heureusement pour eux, ils ont très rapidement été pris en charge par leurs sauveteurs et baptisés Big Mac, McFlurry, Chicken Nugget et Small Fry. Si les premiers ont vite retrouvé du poil de la bête au sein de leur famille d’accueil, la petite dernière, une minette noire et blanche, était en grande détresse. Bien plus petite que les autres, elle était incapable de se nourrir seule. “Elle ne pesait que 188 grammes, un poids très insuffisant pour un chaton de 4 semaines”, expliquait alors Angelica, membre de l’association, lors d’un entretien accordé à Love Meow .

© Angelica – @emiliotheginger / Instagram

Urgence vitale

Incapable de prendre son biberon comme ses frères et soeurs, Small Fry devait être nourrie à la seringue et surveillée presque 24h sur 24… Peu de temps après son arrivée en famille d’accueil, elle a d’ailleurs dû être renvoyée en unité de soins intensifs, au refuge. Sa soigneuse, Angelica, a dès lors tout donné pour lui sauver la vie. “J’en suis tombée amoureuse, et j’ai décidé de la ramener à la maison”, a-t-elle confié auprès du média.

© Angelica – @emiliotheginger / Instagram

Sur place, Small Fry a fait la rencontre d’Emilio, un grand chat roux âgé de 11 ans. Un peu intimidée au départ, la minette a fini par prendre confiance. Elle a pris du poids, a retrouvé de l’énergie et s’est liée d’amitié avec le bel Emilio.

© Angelica – @emiliotheginger / Instagram

Une histoire d’amour

Aux côtés de son mentor et protecteur, Small Fry s’est révélée. “Emilio la suit toujours et l’encourage à jouer. Il est très doué pour initier les jeux et fixer les limites”, a ajouté Angelica avec tendresse.

Aujourd’hui, Small Fry est en parfaite santé. Elle a été adoptée et vit sa meilleure vie au sein d’un foyer chaleureux, entourée par des humains qui font tout pour répondre au moindre de ses besoins.

A lire aussi : Le geste touchant d'une femme envers les chatons errants de son quartier qui n'ont jamais eu de jouet (vidéo)

© Angelica – @emiliotheginger / Instagram