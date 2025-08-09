  1. Woopets
  5. Prête à accoucher, cette chatte supplie sa maîtresse de rester avec elle pour la soutenir (vidéo)

Prête à accoucher, cette chatte supplie sa maîtresse de rester avec elle pour la soutenir (vidéo)


dans la catégorie Emotion

L’accouchement est un moment évidemment fort, qui fait peur autant qu’il est attendu. Sachant qu’elle s’apprêtait à vivre un moment déterminant de sa vie, cette chatte a décidé de solliciter sa maîtresse. Cette dernière est restée avec elle tout au long du travail, et par la suite.

Illustration : "Prête à accoucher, cette chatte supplie sa maîtresse de rester avec elle pour la soutenir (vidéo)"
© @pearlsragdolls / TikTok

Lovey, la chatte d’une propriétaire prénommée Pearl, commençait à sentir que le moment fatidique arriverait. La mise-bas tant attendue s’est bien passée, dans un climat de confiance mutuelle et de grand calme, racontait Parade Pets. Les conditions étaient bel et bien réunies pour que les 7 chatons grandissent au mieux.

Illustration de l'article : Prête à accoucher, cette chatte supplie sa maîtresse de rester avec elle pour la soutenir (vidéo)

@pearlragdolls / TikTok

« Quand une maman chat te demande de rester avec elle »

C’est ainsi que Pearl débute la vidéo postée sur son compte TikTok « @pearlsragdolls ». Les signaux envoyés par la chatte sont clairs : Lovey demande de l’aide et ne veut pas rester seule lors de son accouchement imminent. Le visage de la féline semble dire : « ça y est, je suis prête ». Pearl s’exécute en retour, suivant la chatte dans l’endroit où elle se sent le plus confortable pour donner naissance à ses petits.

@pearlsragdolls

Lovey had 7 kittens yesterday

? original sound - Pearl’s Ragdolls

7 chatons en parfaite santé

Au fil de l’accouchement, Pearl a pu faire la connaissance de 7 chatons absolument craquants. En bonne santé, ils ont rassuré leur maman en se portant bien, tétant quasiment instantanément.

Illustration de l'article : Prête à accoucher, cette chatte supplie sa maîtresse de rester avec elle pour la soutenir (vidéo)

@pearlragdolls / TikTok

Pearl quant à elle s’est sentie chanceuse d’avoir pu assister à cette naissance multiple qui s’est déroulée sans encombre. Dans ce climat très serein, Lovey s’est sentie au mieux pour prendre soin de ses chatons et les cajoler. Au départ, ils n’ouvraient évidemment pas les yeux et ressemblaient à de petites boules de poils très vulnérables. Pearl a assuré aux côtés de sa chatte pour lui apporter tout ce dont elle avait besoin, c’est-à-dire de l’attention et beaucoup de tendresse.

Illustration de l'article : Prête à accoucher, cette chatte supplie sa maîtresse de rester avec elle pour la soutenir (vidéo)

@pearlragdolls / TikTok

L’après accouchement : un moment sacré à respecter

Les chattes peuvent avoir des réactions différentes après l’accouchement. La majorité vont préférer se tenir à l’écart des humains, tandis que d’autres vont accepter l’aide d’une personne tierce, qui pourrait l’accompagner dans l’éducation de ses petits.

Illustration de l'article : Prête à accoucher, cette chatte supplie sa maîtresse de rester avec elle pour la soutenir (vidéo)

A lire aussi : "Je n’ai pas pu m’empêcher de rire" s'amuse un commerçant croyant assister à un phénomène paranormal alors qu'un chat en est la cause (vidéo)

@pearlragdolls / TikTok

Propriétaire de plusieurs chats Ragdolls, Pearl est visiblement très proche de ses animaux, ce qui pourrait expliquer la réaction complice de Lovey.

L’important, dans cette période post-accouchement, est de rester à l’écoute de la féline, qui pourrait avoir des variations d’humeur et des besoins spécifiques durant ce temps fort de sa vie. La finalité est de permettre aux chatons de ne manquer de rien, et à la maman de se reposer autant que possible.

