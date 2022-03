Une chatte pensionnaire d'un refuge devient la mère de substitution d'un chaton malade et attend toujours sa nouvelle famille

Après être venue en aide à un chaton privé de l’amour de sa mère, c’est présent au tour de Michelle d’espérer qu’on lui tende la main. Cette chatte ayant déjà vécu bien des difficultés malgré son jeune âge, a vu son petit protégé et ceux qu’elle avait mis au monde rejoindre leurs nouvelles familles.

Michelle est une adorable chatte calico qui a déjà traversé bien des épreuves, alors qu’elle n’a même pas encore atteint l’âge d’un an. Son récit est rapporté par ITV.

Elle avait été recueillie par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) de Brighton, dans le sud de l’Angleterre, à l’âge de 6 mois et alors qu’elle venait de mettre bas. La chatte avait, en effet, donné naissance à une portée de 4 chatons. Ces derniers ont été appelés Inky, Blinky, Pinky et Cylde par les membres du personnel du refuge.



L’un d’eux est d’ailleurs devenu famille d’accueil pour Michelle et ses petits. Entretemps, un autre centre de la RSPCA, situé sur l’île de Wight, a lancé un appel urgent ; il fallait trouver rapidement une chatte pouvant faire office de mère de substitution pour un chaton. La génitrice de ce dernier, une femelle répondant au nom d’Athena, était trop mal en point pour s’en occuper.

« Michelle a fait un travail formidable » avec Athena et ses petits

Athena a alors été présentée à Michelle, qui l’a accueillie à pattes ouvertes. Elle l’a immédiatement intégrée à sa portée, pris soin d’elle et allaitée, comme si elle l’avait mise au monde.

« Michelle a fait un travail formidable en s'occupant de ses chatons et d'Athéna », d’après Susan Botherway, responsable à la RSPCA.



Les 5 chatons ont grandi dans les meilleures conditions grâce à Michelle et sa famille d’accueil, puis ont tous été adoptés.

A présent, à la RSPCA, on espère trouver une famille pour Michelle aussi. Décrite comme « amicale, confiante et avide d’attention », la chatte mérite amplement de rejoindre un foyer chaleureux et aimant après tout ce qu’elle a enduré.