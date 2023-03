Une chatte obèse et abandonnée dans un sac est mise au régime et soignée pour démarrer une nouvelle vie

Bertha continue de maigrir dans le but d’atteindre un poids normal, elle qui pesait près de 12 kilogrammes au moment de son sauvetage. La malheureuse chatte avait été abandonnée dans un parc avant sa découverte et avait le pelage en très mauvais état.

Alors qu’un chat adulte pèse en moyenne autour de 4 kilogrammes, « Big Bertha », comme l’ont surnommée ses sauveurs, en affichait près de 12 sur la balance. Cette chatte est toutefois sur la bonne voie grâce à l’association qui l’a prise en charge. Un récit rapporté par Wales Online.

Elle avait été découverte en octobre 2022, placée dans un sac de sport et abandonnée dans un parc. Elle était alors âgée de 2 ans. Outre l’obésité dont elle souffrait, Bertha avait le poil si épais et emmêlé qu’elle avait du mal à tenir sur ses pattes.



La chatte avait aussitôt été emmenée au centre local de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), celui de Birmingham dans l’ouest de l’Angleterre.

Bénévoles et vétérinaires avaient commencé par la tondre pour la débarrasser de cette fourrure lourde et sale qui l’accablait. Bertha avait ainsi été délestée de 500 grammes de poils superflus.

La corpulence de la chatte était telle qu’elle ne pouvait pas passer par la chatière, et il lui était donc impossible de séjourner dans l’un des boxes du refuge. L’équipe a dû improviser et lui aménager un coin adapté.



Aujourd’hui, Bertha vit en famille d’accueil et poursuit sa convalescence, en attendant que l’association lui trouve un foyer aimant pour toujours.

Emma Cureton, qui lui a ouvert les portes de sa maison et prend soin d’elle, explique que le poids de Bertha « a progressivement diminué et elle a déjà perdu 3,82 kg, soit un tiers de son poids corporel. Elle a encore un peu de chemin à faire, mais elle y arrivera et sera bientôt prête à trouver une nouvelle maison. »

Emma Finnimore, du refuge de Birmingham, suit son évolution de près après avoir vu à quel point le félin souffrait à son arrivée. « C’est le plus gros chat que j'ai vu au cours de mes 22 années de travail pour la RSPCA », déclarait-elle alors.

Les progrès réalisés par Bertha grâce à un régime strict sont remarquables. Elle sera bientôt prête pour l’adoption.