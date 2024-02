Cette chatte adopte une posture surprenante chaque fois qu'elle réclame quelque chose (vidéo)

Dans la plupart des cas, ce sont les chats qui prennent l’initiative quand ils ont besoin d’attention. Essayer d’interagir avec eux dans les moments où ils ont plutôt envie d’être seuls est inutile. Ils dictent le tempo en la matière et il est difficile d’aller à l’encontre de cette règle.

Le problème ne se pose pas pour Mei. Cette chatte est, en effet, avide d’attention et en réclame très fréquemment. Ce qui n’est pas pour déplaire à ses humains, qui l’aiment plus que tout et répondent autant que possible à ses sollicitations.



@meistands / TikTok

La féline de race Norvégien et à la robe rousse est la vedette incontestée du compte TikTok de sa propriétaire Brandy Hilden. Sa particularité, c’est qu’elle a l’habitude de se dresser sur ses pattes arrière lorsqu’elle réclame quelque chose. Le plus souvent, elle le fait quand elle a envie qu’on la porte.

Dans l’une des vidéos partagées sur ce compte TikTok et relayée par Parade Pets, on voit Mei s’approcher de son « papa » et tenter de capter son attention alors que ce dernier est assis et feint de l’ignorer. La chatte veut que son humain la prenne dans ses bras et adopte donc sa posture préférée pour atteindre son but. L’homme continue pourtant de la taquiner en faisant semblant de ne pas se rendre compte de sa présence.

Une chatte aimée et choyée

La scène a suscité 1,4 million de vues et attendri de nombreux internautes. Quelques-uns s’inquiétaient néanmoins de la frustration que cette petite taquinerie pouvait engendrer chez Mei. Pour les rassurer, Brandy Hilden a publié le lendemain une autre vidéo leur prouvant que la chatte reçoit, au contraire, énormément d’amour de la part de sa famille.

D’ailleurs, de multiples publications sur ce compte montrent en effet que Mei est un membre à part entière de sa famille et que tout le monde dans cette maison est aux petits soins avec elle.