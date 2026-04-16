Une chatte met bas dans un pot de fleurs, des employés se mobilisent pour sauver toute la portée (vidéo)

Aux États-Unis, une employée de Home Depot (une entreprise de distribution pour l'équipement de la maison) a découvert une chatte ayant mis bas dans un pot de fleurs au début du mois d’avril. Déterminée à leur offrir un bon avenir, la bonne samaritaine a contacté une collaboratrice de l’association St Francis Society Animal Rescue qui les a pris en charge. Grâce à ce sauvetage, toute la petite famille se porte à merveille et a enfin un toit au-dessus de sa tête !

Kamila Muxitake, qui collabore avec l’association St Francis Society Animal Rescue, a été surprise par l’appel téléphonique d’une employée de Home Depot. En effet, une chatte avait mis bat… dans un pot de fleurs !

Comme le révèlent nos confrères de The Dodo, les employés nourrissaient la petite famille en attendant leur prise en charge et avaient même accroché une pancarte sur le pot pour éviter que les clients ne les dérangent.

© @animalwhisperer444 / TikTok (capture d'écran)

La petite famille a été mise en sécurité

En arrivant sur les lieux, Kamila Muxitake s’est immédiatement mise au travail pour mettre les boules de poils en sécurité. Mais le sauvetage ne s’est pas tout à fait passé comme prévu…

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« La chatte avait très faim et s'est donc jetée dans la cage, mais la porte était bloquée et ne se refermait pas, explique un porte-parole de l’association, une situation catastrophique ! Kamila a alors demandé à tout le monde de faire silence et de garder ses distances, ce que tous ont fait. Elle a enlevé ses chaussures pour ne pas faire de bruit, s'est approchée discrètement de la cage et l'a refermée derrière la chatte. Un geste qui a suscité l'enthousiasme et les applaudissements de tous ! »

© @animalwhisperer444 / TikTok (capture d'écran)

Une fois la maman attrapée, la bénévole s’est approchée du pot de fleurs où l’attendait une ribambelle de joyeux chatons. Toute la petite famille a été réunie et placée entre les mains bienveillantes de l’équipe du refuge.

@animalwhisperer444 Tucked away in a flower pot at Home Depot… she did the best she could with what she had. (The pot literally says kittens inside but there were customers and employees around and i was running back and forth so anxious i didn’t even see until later i realized duh! ???????? don’t hate me lol) @St. Francis Animal Rescue #rescue #mamacat #kittens ? ???? - BGM President

Les félins seront proposés à l’adoption

Heureusement, tout ce beau petit monde se portait bien à la suite du sauvetage. Peu de temps après leur arrivée, l’association a recueilli une autre portée de chatons orphelins.

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Sachant que la chatte sauvée chez Home Depot était une excellente mère, les bénévoles lui ont présenté les nouveaux arrivants dans l’espoir qu’elle s’en occupe. « Elle les a immédiatement pris sous son aile, confient les volontaires, elle les a allaités, nettoyés et soignés. »

Pour l’instant, la chatte et ses petits n’ont pas encore été nommés. Toutefois, les clients de Home Depot ayant assisté au sauvetage ont suggéré de leur donner des noms de fleurs. « Une fois que la mère aura fini d'allaiter et que les bébés pèseront 900 grammes, ils seront tous stérilisés, vaccinés, micropucés et finalement adoptés », conclut l’association.