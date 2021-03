Un chaton de 48 heures abandonné dans un pot de fleurs a tout tenté pour survivre

© Little Wanderers NYC

Découvert seul, sans sa mère ni le reste de la portée, un chaton de 2 jours s’est accroché à la vie. Avec l’aide d’une maman d’accueil qui en a pris soin jour et nuit, il a pu s’en sortir. La détermination du petit félin et de sa protectrice a prévalu.

Little Wanderers NYC, une association basée à New York, était informée d’une situation d’urgence ; un chaton nouveau-né avait besoin d’être secouru sur-le-champ. L’animal venait d’être découvert par un habitant du Queens, dans un pot de fleurs qui ornait l’entrée de sa propriété. Cette personne avait cherché sa mère et les autres chatons tout autour, mais il n’avait rien trouvé, rapporte Love Meow.

Une bénévole s’est rendue sur les lieux pour le récupérer, puis l’a confié à Angela Yu, mère d’accueil qui avait l’habitude de prendre en charge de très jeunes chatons.

Le petit félin n’avait pas été nettoyé par sa génitrice, ce qui indiquait qu’elle l’avait très probablement abandonné après sa naissance. Âgé de 48 heures, il devait être nourri et soigné sans plus attendre.

Un chaton d’une force et d’une volonté admirables

Angela Yu s’est employée à lui donner le biberon toutes les heures. Le chaton, qu’elle a appelé Tiny Tim, pensant qu’il s’agissait d’un mâle, était mal en point, mais il s’accrochait de toutes ses forces. Elle ne savait pas s’il allait survivre, mais elle allait tout mettre en œuvre pour l’y aider.

Après plusieurs épuisantes journées et nuits blanches, l’espoir était permis. Tiny Tim grandissait, prenait du poids et gagnait des forces. Angela Yu s’est finalement aperçue qu’elle avait affaire à une femelle, mais elle a décidé de ne pas changer son nom.

De plus en plus vigoureuse et curieuse, Tiny Tim a ouvert les yeux, appris à marcher et ne cesse de découvrir le monde qui l’entoure. Elle n’est plus ce minuscule chaton vulnérable découvert dans un pot de fleur. Elle est désormais prête à croquer la vie à pleine dents, ce qu’elle aura l’occasion de faire dès qu’elle sera suffisamment grande pour être adoptée.