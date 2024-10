Une chatte maigre et errante sur le point de mettre bas court vers une femme dans l'espoir d'être aidée

En allant sauver un félin dans la rue, une bénévole de l’association Be Their Voice Animal Rescue (BTV) basée aux États-Unis, a rencontré une chatte errante sur le point de mettre bas. Elle n’a pas hésité un seul instant avant de l’aider, elle aussi.

Alors qu’elle effectuait un sauvetage, une bénévole de BTV a trouvé une autre va-nu-pattes avec un joli ventre rond. En apercevant la sauveteuse, la boule de poils s’est immédiatement précipitée vers elle.

« Elle a constaté que la chatte était gestante et très maigre », indique Aimee, directrice des opérations au sein de l’association, à la rédaction de Love Meow. Après une visite de contrôle chez le vétérinaire, la future maman a été placée en famille d’accueil.

© Be Their Voice Animal Rescue

Jazz doit s’occuper de 6 chatons

La chatte, nommée Jazz, s’est montrée très amicale et reconnaissante envers sa mère d’accueil. Après avoir erré dans la rue, elle savourait son nouveau petit confort et chaque repas qui lui était offert.

Comme le révèlent nos confrères, l’animal a mis au monde ses chatons… dans le bac à litière, au milieu de la nuit. Heureusement, sa bienfaitrice a réagi rapidement et nettoyé les nouveau-nés. Sur les 8 membres de la portée, 2 n’ont, hélas, pas survécu.

© Be Their Voice Animal Rescue

« Il y a 3 mâles et 3 femelles, nous leur avons donné les noms Duke, Miles, Billie, Elliot, Clara et Lena, confie Aimee, au début, Jazz ne savait pas quoi faire, mais elle a fini par prendre le coup de patte et est devenue une maman merveilleuse. »

© Be Their Voice Animal Rescue

Prochaine étape : l’adoption

En raison de problèmes respiratoires, la chatte a dû recevoir un traitement spécifique. Mais rassurez-vous, sa santé s’est considérablement améliorée !

Au cours des semaines suivantes, les chatons ont grandi à pas de géant et franchi de nombreuses étapes. Une fois sevrés et plus indépendants, leur mère a commencé à prendre plus de temps pour elle. Elle a également été stérilisée.

© Be Their Voice Animal Rescue

« Jazz sait qu'elle a fait un excellent travail en élevant ses bébés (sa dernière portée), souligne Jenn, sa mère d’accueil, ces jours-ci, elle aime explorer la maison et rencontrer les chats résidents. »

Avec l’aide des bénévoles, Jazz et ses 6 précieux trésors profitent d’une belle vie remplie d’amour. Désormais, ils sont prêts à passer à la prochaine grande étape : mettre la patte sur une famille d’adoption au poil !

© Be Their Voice Animal Rescue