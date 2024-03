Une famille s’active au milieu de la nuit pour secourir un chat n’ayant nulle part où aller pendant une tempête de neige

Au cours d’une tempête de neige, une famille de bons Samaritains a repéré le doux Myrlin, un tabby errant de 6 ans, errer dans sa cour. Il cherchait désespérément un endroit pour se réfugier, alors ses hôtes se sont activés pour le secourir. Plus encore, ils ont mis un terme à son quotidien difficile et lui ont offert un meilleur avenir.

Les bienfaiteurs l’avaient déjà repéré en train de rôder dans leur jardin, mentionnait Love Meow. À l’époque, ils n’avaient pas vraiment prêté attention à lui, car il semblait en bonne santé. Ce n’est que quelque temps plus tard, soit une nuit d’hiver, qu’ils ont compris à quel point il avait besoin d’aide.

« Il était évident que le minet dormait dans ce coin »

Le thermomètre affichait -10 degrés ce soir-là et une tempête de neige sévissait. Inquiète pour le félin, la famille lui a apporté de quoi reprendre des forces en lui fournissant un repas : « Quand le minet a vu le pâté, il s'est jeté dessus, il était affamé. Il a rapidement mangé la première assiette de pâté et au lieu de partir en courant, il restait sur le balcon. Il avait encore faim » témoignait Céline, membre de l’organisme canadien Chatons Orphelins Montréal.

La femme a essayé de l’approcher, mais il était trop craintif et s’est enfui. Il est revenu plus tard lorsqu’elle lui a présenté un second repas. Bien qu’il interagissait avec elle en miaulant, il n’était pas prêt à lui accorder sa confiance et s’en allait à chaque fois qu’elle tentait une approche. Les tentatives de capture ont duré jusqu’à 3 heures du matin. Comme elles étaient vaines, les bienfaiteurs ont emprunté un piège non agressif dès le lendemain pour l’attraper.

Un repos mérité

Bien déterminés à le capturer, ils ont installé le dispositif et l’animal a fini par y entrer. Cela marquait la fin d’une vie d’errance. Chatons Orphelins Montréal a pris le relais, faisant passer une batterie d’examens de santé au félin. Céline a constaté « un début de déclin » à cause de son pelage emmêlé qui ne le protégeait plus du froid. Sans l’intervention des sauveteurs, il n’aurait pas survécu longtemps.

Par chance, son destin a été tout autre et il a été soigné pour divers problèmes, notamment bucco-dentaires. Désormais en bonne santé, il est retourné auprès de ceux qui l’ont secouru dans l’attente d’être adopté : « Il est prêt pour trouver une famille qui aimerait prendre soin de lui » écrivait l’organisme.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook