Une chatte introuvable depuis 4 ans et ayant refait surface dans un camping retourne auprès de sa famille grâce à une vacancière déterminée

Elle pouvait profiter tranquillement de son séjour au camping, mais Nathalie a préféré consacrer une partie de ses vacances à mener l’enquête pour retrouver la famille d’une chatte perdue, rapportait Le Journal d’Abbeville et du Ponthieu-Marquenterre.

Peu après s’être établie sur l’aire de camping du Ridin, au Crotoy dans la Somme, elle s’est retrouvée face à une adorable féline au pelage tigré qui semblait égarée. Elle lui a donné à manger, puis la minette s’est faufilée sous un véhicule où elle a passé la nuit.



Le lendemain, Nathalie a retrouvé la chatte tabby et s’est lancée à la recherche de ses propriétaires. Elle a déposé une annonce au camping et partagé des publications à son sujet sur les réseaux sociaux, notamment les groupes dédiés aux animaux de compagnie perdus.

L’équipe de l’Association des Chats de la Baie a eu vent de cette histoire et proposé son aide. Elle a passé l’animal au lecteur de puce d’identification. Il y en avait bien une, mais elle n’était pas française. Quelques coups de fils plus tard, Nathalie a appris que sa protégée avait été pucée en Belgique. Elle a alors contacté un vétérinaire belge, qui lui a expliqué que la puce était ancienne et donc non prise en charge par le nouveau logiciel.

Il en fallait plus pour décourager Nathalie, qui a fini par obtenir les coordonnées des propriétaires de la chatte en consultat le site du fabricant de la puce. Ces derniers habitent Mons.

« Elle reprend ses repères »

Elle a appelé le couple qui a été abasourdi par la nouvelle. Leur chatte, qui s’appelle Emeline, s’était égarée 4 ans plus tôt au camping samarien. Peu après cet appel, ils ont effectué le voyage jusqu’au Crotoy pour d’émouvantes retrouvailles.

Emeline a pu rentrer auprès des siens, en Belgique. « Elle reprend ses repères dans la maison, après 4 longues années d’errance, qui resteront un mystère pour sa famille », dit Nathalie.

De son côté, Annick Agius Bizard, qui est à la tête de l’Association des Chats de la Baie, trouve « incroyable [qu’elle ait] survécu à plusieurs hivers » et se réjouit de cet heureux dénouement, tout en plaidant pour une meilleure coordination entre vétérinaires français et étrangers afin de faciliter la lecture des puces.

« Nous tenons à remercier chaleureusement Nathalie pour sa ténacité et sa persévérance, ce qui a rendu possible ces retrouvailles », peut-on lire sur la page Facebook de l'association.

