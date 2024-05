Dans ce camping insolite, les vacanciers partagent leur tente avec des chats qu’ils peuvent adopter après leur séjour (vidéo)

Pour ceux qui adorent faire du camping et qui aiment aussi les chats, il existe en Floride (États-Unis) un endroit parfait : Purradise Springs. Ce sanctuaire pour chats en détresse offre la possibilité de camper dans des tentes améliorées dans un cadre naturel tout en profitant de la présence de ses petits pensionnaires. Si une connexion s’établit avec l’un des chats, il est même possible de l’adopter !

Pour Denise et son mari Thom, les gérants de ce camping hors normes, le concept de Purradise Springs est un rêve devenu réalité. Présenté comme le premier sanctuaire pour chats au monde proposant de faire du glamping (du camping amélioré), Purradise Springs se situe à quelques minutes du parc d’État d’Ichetucknee Springs et à seulement 30 minutes de Gainesville, en Floride (États-Unis).

Dans cette structure innovante, vous pouvez profiter d’une expérience de camping au milieu de chats de refuge adoptables. Cole & Marmelade s’est récemment intéressé à cette façon amusante de passer des vacances et d’aider en même temps des chats.

© Cole & Marmelade

Un sanctuaire pour chats en détresse avant tout

Purradise Springs est une structure mise en place par l’organisation à but non lucratif Purrapy Inc. « D’abord et avant tout, il s’agit d’un sanctuaire pour chats. Un endroit pour les chats maltraités, abandonnés et hérités », peut-on lire sur son site Web. L’objectif premier est en effet d’aider les chats notamment grâce à des opérations de piégeage, de stérilisation et de retour.

© Cole & Marmelade

Purrapy Inc. fonctionne en outre selon le modèle C.A.T. (« Cats Are Therapy ») qui reconnait que les chats ont une « capacité unique à offrir du réconfort, du confort et de la compagnie » aux humains qui en ont besoin. C’est dans ce cadre, que le concept original de Purradise Springs a vu le jour.

Un moyen original de faire du camping

À Purradise Springs, plus de 150 chats sauvés par l’association vivent dans un cadre naturel et vont et viennent à leur guise. Seule différence avec un refuge classique : des campeurs peuvent louer une tente confortable et climatisée au beau milieu de leur royaume.

© kellykirsten / TikTok

Ainsi, pendant que les vacanciers dorment, les chats peuvent venir se blottir sur leurs couvertures ou ils peuvent aussi leur tenir compagnie près du feu de camp. Si l’un des visiteurs tombe amoureux d’un félin, il pourra l’adopter s’il ne s’agit pas d’un des résidents permanents du camping.

© Cole & Marmelade

Pour l’instant, le site dispose de 3 tentes aménagées d'une capacité maximale de 3 personnes qui sont disponibles à la réservation sur Airbnb. Fonctionnant comme un bar à chats en plein air, Purradise Springs a déjà aidé des dizaines de chats à trouver un foyer.

A lire aussi : Des milliers de messages d’amour partagés suite au décès de la douce Félix, mascotte tant aimée d’une gare ferroviaire

© Purrapy Inc. / Facebook

En bref, ce glamping permet non seulement de passer des vacances amusantes au milieu des félins, mais aussi de trouver un compagnon pour la vie de façon très originale.