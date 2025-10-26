Une chatte espiègle à 3 pattes d’une clinique vétérinaire s’évapore sans laisser de trace, jusqu’à ce qu’un chien détective perce le mystère (vidéo)

La mascotte féline d’une clinique vétérinaire a donné des sueurs froides au personnel en disparaissant mystérieusement à la fin de la journée. Heureusement, un collègue à 4 pattes est intervenu pour résoudre l’énigme.

A la clinique vétérinaire, la journée de travail venait de prendre fin. Il était grand temps de vérifier que tout était en ordre et que les animaux hospitalisés étaient en sécurité, avant de fermer les portes jusqu’au lendemain matin. A ce moment-là, toutefois, le personnel s’est rendu compte d’une anomalie ; Turbo, la chatte résidente, avait disparu.

L’équipe s’est aussitôt lancée à sa recherche, fouillant toutes les pièces et les moindres recoins, mais la féline amputée et à la robe tigrée restait introuvable.



@hustlethemalinois / TikTok

Cette chatte vit à la clinique depuis des années. Elle avait été secourue et recueillie après avoir été victime d’un accident de la route. Une voiture l’avait, en effet, percutée, lui causant la perte d’une patte arrière et de la queue.

Après l’avoir soignée, ses bienfaiteurs avaient bien essayé de lui chercher un foyer aimant, mais elle leur avait bien fait comprendre qu’elle l’avait déjà trouvé. La clinique vétérinaire était sa maison. Il avait ainsi été décidé de la garder, et elle est devenue la mascotte de l’établissement, en quelque sorte.

La cachette de Turbo n’est pas restée secrète bien longtemps

Revenons-en au soir où elle s’est mis en tête de se volatiliser, alors que les employés de la clinique devaient rentrer chez eux. Face à l'impossibilité de la retrouver, il a fallu sortir l’artillerie lourde : Hustle. Ce Berger Belge Malinois s’est tout de suite mis au travail.



@hustlethemalinois / TikTok

Se laissant guider par son puissant flair, le chien a passé les placards au crible et a rapidement réussi à localiser la chatte dans l’un d’eux. Turbo ne semblait pas tout à fait ravie d’avoir été débusquée. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée le 27 septembre 2025 sur TikTok où elle a généré 1,7 million de vues, et relayée par Newsweek :

Une autre vidéo montre comment la chatte s’y est prise pour ouvrir la porte du placard et s’y faufiler. En fait, cette séquence a été partagée en réponse à un internaute qui pensant que Hustle était à l’origine des blessures de Turbo. Ce qui n’est absolument pas le cas, comme expliqué plus haut. Le chien et la chatte s’entendent même très bien.

A lire aussi : Aveugle, cette chatte s’attache à un chien Cavapoo et le traite comme son chaton adoré (vidéo)