Une chatte errante souffrant d’un coup de chaleur sauvée in extremis par les bénévoles d’une association

Être un chat errant signifie subir aléas de la météo. Si on peut penser que l’hiver est la saison la plus difficile à supporter, l’été comprend également son taux de risques. Les températures anormalement hautes de cette année n’ont pas épargné cette minette. Heureusement, elle a vu l’aide dont elle avait tant besoin arriver.

Bubble, de son petit nom, venait de faire son apparition au sein d’une colonie de matous sauvages dont s’occupait l’organisation à but non lucratif Kuwait Animal Aid.

Cette dernière se charge de fournir aux chats de la nourriture et de l’eau à volonté ainsi que de surveiller leur état de santé.

Avec son joli minois, Bubble a immédiatement été remarquée par les bénévoles qui ont vite compris qu’elle avait été abandonnée récemment au vu de son comportement sociable.

Un jour de canicule, Alina Lazaryeva s’est rendu comme accoutumé sur place pour accomplir sa mission lorsqu’elle a découvert la chatte en détresse.

Elle avait immergé ses pattes dans une gamelle d’eau et haletait fortement. Elle souffrait manifestement d’un coup de chaleur.

En urgence à la clinique vétérinaire

L’état de santé de Bubble était plus que préoccupant. En plus d’être déshydratée et léthargique, elle souffrait d’une infection des voies respiratoires et de maux d’estomac.

Elle a donc été placée sous perfusion quelque temps puis a intégré un foyer d’accueil, rapporte Love Meow.

Bubble s’est confortablement installée et a dormi durant plusieurs jours pour se remettre.

« Pendant tout ce temps, elle a été nourrie à la seringue et a reçu des médicaments. Le travail acharné de sa mère adoptive a finalement porté ses fruits et elle a commencé à manger toute seule », a déclaré Alina.

Quand Bubble a été rétablie, elle a témoigné de sa gratitude envers sa bienfaitrice. Elle la gâte depuis de ses plus beaux ronronnements et de ses tendres câlins.

En parallèle, la jeune demoiselle profite de la compagnie de ses congénères lors de folles parties de jeu.

Prochainement, Bubble sera transférée au sein du refuge Friends for Life Rescue Network dans le cadre d’un programme d’adoption.

Elle pourra donc y rencontrer ses futurs maîtres aimants qui la chériront toute sa vie.